Eckert Ayensa fehlt Ingolstadt länger

Ein Unglück kommt selten allein: Der FC Ingolstadt verlor das Kellerduell bei Erzgebirge Aue mit 0:1, dazu auch noch Dennis Eckert Ayensa mit einer Schulterverletzung. Und auch das Startelfdebüt von Fabian Cavadias stand unter keinem guten Stern.

"Natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir verloren haben", begann FCI-Coach Andre Schubert sein Resümee bei der Pressekonferenz nach der Partie. "Es war ein hitziges Spiel, teilweise über die Grenzen hinaus", meinte der 50-Jährige und sprach damit wohl auch die Szene an, in der sich Eckert Ayensa nach einem Foul des danach gelbverwarnten Sören Gonther verletzte. "Er hat sich nach dem doch sehr ruppigen Einsteigen einen Schlüsselbeinbruch zugezogen", klagte Schubert. Für den 24-jährigen Angreifer war das Spiel damit in der 35. Minute beendet, er wird den Oberbayern in der nächsten Zeit fehlen.

Ansonsten bemängelte Schubert die eigene Offensivvorstellung. "Wir müssen in vorderster Front torgefährlicher werden." Dazu hätten seine Schützlinge auch kein Glück, Stefan Kutschke scheiterte tief in der Nachspielzeit in Überzahl (Clemens Fandrich hatte in der 89. Minute die Rote Karte gesehen) am Pfosten.

Kein Vorwurf an Cavadias

Vorne weitgehend harmlos und hinten mit dem entscheidenden Patzer. Eine Kombination, mit der es schwer wird, Punkte zu holen. Der 20-jährige Startelfdebütant Cavadias verlor am eigenen Strafraum den Ball gegen Omar Sijaric, der das Tor des Tages erzielte (62.). "Da hatten wir eigentlich sicheren Ballbesitz", konstatierte Schubert, machte seinem Youngster aber keinen Vorwurf. "Solche Fehler passieren, es ist ein Lernprozess, er ist ein junger Spieler."

Durch die Niederlage ist Ingolstadt (fünf Punkte) nun Träger der Roten Laterne, Aue hat als Vorletzter sieben Zähler gesammelt.