Eckert Ayensa: Erster Sieg? "Nur eine Frage der Zeit"

Der FC Ingolstadt verpatzte nach dem Aufstieg den Saisonstart. Für Stürmer Dennis Eckert Ayensa ist das kein Beinbruch, der 24-Jährige ist vom Weg der Schanzer im Kampf um den Klassenerhalt überzeugt. Im Pokal soll es das erste Erfolgserlebnis geben.

Dicht dran am Punktgewinn war der FCI beim Heim-Auftakt gegen Heidenheim, "zwei Kleinigkeiten" hätten zur unglücklichen 1:2-Niederlage geführt, blickt Eckert Ayensa auf der vereinseigenen Website in den Rückspiegel. Der Stürmer verbucht die zweite Niederlage nach dem klaren 0:3 in Dresden als Erfahrungswert, denn es gelte, in einem Prozess die Philosophie des neuen Trainerteams zu verinnerlichen. Dies werde "spürbar immer besser", sagt der gebürtige Bonner, der wie das gesamte Team von System und Plan vollkommen überzeugt ist und aus der von vielen Experten zugeschriebenen Rolle des Abstiegskandidaten Nummer eins zusätzliche Motivation zieht.

Die Intensität soll sich erhöhen

Die Stimmung beim FCI jedenfalls stimme, "jeder zerreißt sich für den anderen", berichtet der Angreifer, der mit neun Toren und acht Assists an der Zweitliga-Rückkehr beteiligt war. "Wir werden unsere Gegner von Woche zu Woche intensiver bespielen", verspricht Eckert Ayensa. Deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, wann über den ersten Sieg gejubelt werden könne.

Geht es nach Eckert Ayensa, soll dies schon am frühen Montagabend gelingen. Und zwar ohne "Wenn und Aber", wenn Erzgebirge Aue um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) im Sportpark im Pokal gastiert.