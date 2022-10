Eckenfrust in Nürnberg - Eigentor nach einer Minute - Novum für Paderborn

In der 2. Bundesliga geizten die Teams am Samstag mit Toren. Dabei hatte es in Regensburg durch ein kurioses Eigentor in der ersten Minute so gut angefangen.

Keine Tore und kein später Eckball für den Club

Nürnberg und Hannover trennten sich am Samstagnachmittag mit einem torlosen Remis. In der ersten Hälfte fehlten die Tore, weil sich beide Teams über weite Strecken neutralisierten. Die besseren Chancen hatten dabei die Franken durch Daferner und Möller Daehli. Die Niedersachsen wussten auch nach dem Wechsel zunächst wenig mit ihrem Ballbesitz anzufangen. Erst nach rund einer Stunde hatten die Gäste erste Chancen und wurden gefährlicher. In der Nachspielzeit konterte der Club über Schleimer, der einen Eckball rausholte. Doch trotz Protesten pfiff der Schiedsrichter ab und es blieb beim 0:0.

Braunschweig seit sieben Spielen ungeschlagen

Die Braunschweiger Serie hielt auch gegen die gefährlichen Paderborner. Nach dem torlosen Remis ist der BTSV seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen (4/3/0). Beide Teams legten los wie die Feuerwehr und hatten nach wenigen Minuten gleich die Chance auf die Führung. Donkor traf dabei den Pfosten. Leider ging es nicht so weiter. Der SCP hatte in der Folge deutlich mehr Ballbesitz, doch der BTSV stand hinten gut und konterte seinerseits in der Schlussphase. Zählbares kam nicht mehr heraus, damit blieb der SCP erstmals in dieser Saison ohne eigenes Tor.

Unhaltbares Eigentor in der ersten Minute

Der Jahn Regensburg hat gegen Sandhausen 2:1 gewonnen und lag nach Sekunden schon in Front. Denn kurios ging es mit einem Eigentor von Zhirov, der klären wollte, in der ersten Minute los. Für den Keeper war der Kopfball unhaltbar. Munter ging es weiter, denn Esswein glückte schnell der Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es Albers, der sich um die eigene Achse drehend zur erneuten Führung und zum 2:1-Sieg einschoss.

Kiel ärgert Darmstadt

Tabellenführer Darmstadt konnte am Freitagabend vorlegen, hatte mit Holstein Kiel aber eine unangenehme Aufgabe vor der Brust - und die Störche entpuppten sich dann auch rasch als schwieriger Gegner. Kiel sorgte immer wieder für Unruhe, kam zu Chancen und lag zur Pause nach einem zunächst wegen Abseits verweigerten, nach VAR-Intervention letztlich aber gegebenen Treffer von Skrzybski (35.) in Führung. Nach der Pause stemmten sich die Lilien vehement gegen die sich anbahnende Niederlage, Kiel ließ sich hinten reindrücken. Erst hielten die Störche dem Dauerdruck Stand, kassierten dann aber doch den Ausgleich: Bader überwand Dähne aus ziemlich spitzem Winkel (72.). Die Südhessen wollten anschließend mehr, drängten weiter, mussten sich schlussendlich aber mit dem 1:1-Remis zufriedengeben.

Kolkes Fehler leitet Rostock-Pleite ein

Doppelpack in Rostock: Terrence Boyd (li.). IMAGO/Jan Huebner

Diskret zurückhaltend, aber kämpferisch auf der Höhe präsentierte sich der 1. FC Kaiserslautern an der Ostsee in Rostock und kaufte Hansa so den Schneid ab. Da es aber beiden Teams an zündenden Ideen nach vorne mangelte, blieb das intensive, aber chancenarme Duell lange torlos. Ein Torwartfehler brach jedoch den Bann: Kolke ließ in der 67. Minute einen haltbaren Kopfball von Boyd durch die Hände rutschen und hatte so den Spott sicher. Die Rostocker bäumten sich nach dem Rückstand zwar noch einmal auf, standen schlussendlich aber mit leeren Händen da. Der FCK gewann sogar noch 2:0, weil Boyd einen Konter mustergültig abschloss und einen Doppelpack schnürte (82.).