Ecken- und Kanten-Typ: S04-Keeper Fraisl steht zu seinen Worten

Kurz nach seiner Verpflichtung wusste Martin Fraisl mit überaus selbstbewussten Statements zu überraschen, den Worten ließ er mittlerweile Taten folgen. Nun ist Schalkes Torwart heiß auf das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Vier zuletzt ausgefallene Schalker könnten dabei ihr Kader-Comeback feiern.

Die Worte, die Martin Fraisl gleich in seinen ersten Tagen als Schalker wählte, ließen auf eine sehr selbstbewusste Haltung schließen. Er sei "kein Daumendrücker, der nur für das Training da ist", zudem habe er "irrsinnig viele Angebote abgelehnt und darauf gewartet, dass etwas kommt, das mich wirklich reizt" - das war dann der FC Schalke 04. Und Fraisl, der in der Vorsaison mit ADO Den Haag sang- und klanglos aus der niederländischen Eredivisie abgestiegen war, setzte seinerzeit sogar noch einen drauf: Er habe gewusst, dass er "vom Marktwert her von den ablösefreien Torhütern weltweit zu den Top 8" zähle. Hört, hört!

Hinzu kam: Die Situation zwischen den Pfosten war bei Fraisls Verpflichtung im Sommer insofern geklärt, als dass Trainer Dimitrios Grammozis Ralf Fährmann zum Stammtorwart bestimmt hatte, Michael Langer galt als Vertreter gesetzt - zeitweise stand Fraisl in den ersten Saisonwochen noch nicht einmal im Spieltagskader der Gelsenkirchener.

Ich bin authentisch und sage die Wahrheit. Ich möchte mich nicht mit Phrasen herausreden, sondern sagen, was ich sagen möchte. Martin Fraisl

Rund 100 Tage nach Fraisls markigen Worten hat sich die Keeper-Lage komplett verändert. Der Österreicher hat Fährmann mittlerweile im Tor abgelöst, und Fraisl, dessen Landsmann Langer wegen eines Kreuzbandrisses monatelang ausfällt, in seinen ersten drei Spielen (2:0 in Rostock, 3:0 gegen Ingolstadt, 1:0 in Hannover) noch keinen Treffer kassiert. Seine Statements vom Sommer bleiben forsch, erscheinen nun aber durchaus in einem anderen Licht.

Als der kicker den 28-Jährigen am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf sein verbales Auftreten von einst ansprach, reagierte er sehr geradlinig: "Ich bin authentisch und sage die Wahrheit. Ich möchte mich nicht mit Phrasen herausreden, sondern sagen, was ich sagen möchte. Von daher würde ich dieselbe Wortwahl wieder treffen. Dass es manchmal kernig wirkt, ist mir klar."

Keine Frage: Fraisl passt als dieser Ecken- und Kanten-Typ, den er verkörpert, prima zu einem Klub wie dem FC Schalke 04, dem speziell in der Abstiegssaison viel mehr Profis vom Schlag eines Fraisl gutgetan hätten.

Und eines ist mal klar: Einer wie Fraisl wird keine weichen Knie bekommen, wenn die Königsblauen am Samstag vor einer Kulisse in ihre Arena einlaufen, wie es sie in der Form seit vielen Monaten nicht mehr gegeben hat. 56.000 Zuschauer werden erwartet (auf Anraten der Polizei wird auf dem Gelände der Veltins-Arena kein Alkohol ausgeschenkt). Nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen wollen die Königsblauen auch die von mehreren Tausend Fans begleiteten Dresdner in die Knie zwingen und damit erstmals in dieser Saison einen direkten Aufstiegsplatz erklimmen.

Ein Quartett kehrt zurück - auch in den Kader?

Die Stimmung ist gut im Lager der Schalker, was auch mit der Personalsituation zusammenhängt. Kapitän Danny Latza sowie Blendi Idrizi, Dries Wouters und Marc Rzatkowski seien in dieser Woche "voll ins Mannschaftstraining integriert" worden, sagte Grammozis. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle vier auch einsatzfähig sind - eine Kadernominierung hängt jeweils vom Grad des Trainingsrückstands ab.

Drexler-Einsatz ist fraglich

Keinen Trainingsrückstand, aber eine aktuelle Verletzung gefährdet derweil den Einsatz von Dominick Drexler. Eine Risswunde oberhalb der Achillessehne aus dem Spiel in Hannover macht dem Mittelfeldspieler zu schaffen. Die Wunde "war tief" und sei "noch nicht ganz trocken", zudem sei "Spannung drauf", verriet Grammozis.