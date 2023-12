Ecke im Fußball

Standardsituationen beim Fußball können einfach Torchancen für die Mannschaft kreieren und werden deshalb auch trainiert. Vor allem die Ecke gilt als torgefährlich und Eckstöße werden gezielt im Training eingeübt. Aber was ist ein Eckstoß, wann kommt es zu diesem und wie wird er ausgeführt?

Was ist eine "Ecke"?

Ein "Eckstoß", bzw. eine "Ecke" oder ein "Eckball", bezeichnet eine Art der Spielfortsetzung im Fußball. Der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball, wenn der Ball hinter der Torlinie (außerhalb des Tors) landet und zuletzt von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft berührt wurde. Ein Eckstoß kann unmittelbar zum Tor führen, bei der Ausführung der Ecke ist die Abseitsregel aufgehoben.

Der Eckstoß wird als sogenannte "Standardsituation" bezeichnet. Dies sind neben dem Eckball noch der Freistoß, Einwurf, Strafstoß und Anstoß.

Kurze und lange Ecke - Was ist der Unterschied?

Im Fußball bezieht sich die kurze Ecke auf die Ecke des Spielfelds, die sich in der Nähe des Torwarts befindet. Die lange Ecke befindet sich hingegen am anderen Ende des Spielfelds.

Ebenfalls lässt sich eine kurze Ecke so verstehen, dass der ausführende Spieler keine Flanke schlägt, sondern den Ball mit einem kurzen Pass zu einem nahestehenden Spieler schiebt. Die lange Ecke geht als Flanke direkt in den Strafraum.

Wann gibt es keinen "Eckball?"

Wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft den Ball ins "Aus" hinter die Torlinie geschossen hat, erfolgt Abstoß der verteidigenden Mannschaft. Sollte der Ball über die Außenlinie (und nicht die Torlinie) überqueren, kommt es zum Einwurf.

Wie wird ein Eckball ausgeführt?

Beim Eckstoß müssen einige Dinge beachtet werden. Zunächst muss der Ball in den Viertelkreis vor der Eckfahne gelegt werden, die der Stelle am nächsten ist, an der die Torlinie überquert wurde. Dabei darf die Eckfahne nicht entfernt werden. Bevor der Eckstoß nicht ausgeführt wurde, dürfen die gegnerischen Spieler nicht näher als 9,15 Meter an den Kreis herankommen. Der Ball ist ab dem Zeitpunkt, zu dem er mit dem Fuß gestoßen wurde, im Spiel. Der ausführende Spieler darf den Ball erst dann ein zweites Mal berühren, wenn dieser von einem anderen Spieler gespielt wurde.