Eckart macht's: FV 04 Würzburg holt früheren Zweitliga-Co-Trainer

Der FV 04 Würzburg aus der Bayernliga Nord hat knapp einen Monat nach dem Rücktritt von Harald Funsch einen neuen Cheftrainer gefunden: Philipp Eckart heißt der neue Mann, der als Co-Trainer auch schon in der 2. Bundesliga gearbeitet hat.

Der FV 04 Würzburg steckt tief im Abstiegskampf der Bayernliga Nord und braucht frische Ideen: Die soll ab sofort Philipp Eckart einbringen, der knapp einen Monat nach dem Rücktritt von Harald Funsch neuer Trainer des Traditionsklubs aus dem Stadtteil Zellerau wird.

Eckart tritt seine neue Stelle mit einer interessanten Vita im Gepäck an: Der 34-Jährige saß als Co-Trainer nämlich schon bei Stadtnachbar Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga und bei Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf der Bank. Zudem arbeitete Eckart bereits in den Nachwuchsleistungszentren von Bayer 04 Leverkusen, der SpVgg Greuther Fürth, der TSG Hoffenheim und RB Salzburg.

"Junger, dynamischer Trainer"

Der WFV beschreibt seinen neuen Trainer in einer Meldung folgendermaßen: "Philipp Eckart ist ein junger, dynamischer Trainer, der Einsatz, Fleiß, Mut und Leidenschaft als Grundpfeiler des Trainings und Spiels betrachtet." Gleichzeitig nennt der Vorstand die Ziele, die mit dem neuen Trainer verbunden sind: "Die Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Vereins, die fußballerische Entwicklung auf allen Ebenen voranzutreiben und einen starken Zusammenhalt innerhalb des Klubs zu fördern."

Marco Scheder, zuletzt Interims- und vorher Co-Trainer, wird zur U 19 versetzt, während Giuseppe Livadoti auch unter Eckart als Assistenztrainer der Bayernliga-Mannschaft fungieren wird. Weitere Änderungen beim Funktionsteam seien laut Verein nicht angedacht.