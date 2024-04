"Echtes Vorbild": Tigers verlängern mit Ex-NHL-Profi Braun

Am Montag haben die Straubing Tigers vier Profis verabschiedet, am Dienstag gab der DEL-Klub eine Vertragsverlängerung bekannt.

Auch in der kommenden Saison im Trikot der Straubing Tigers: Justin Braun. IMAGO/Eibner

Im Play-off-Halbfinale kam das Aus für den Hauptrundendritten gegen Berlin (1:4 in der Serie), danach kam das Aus für ein Spieler-Quartett, das vom Verein am Montag verkündet wurde. Auch Nationalspieler Parker Tuomie wird demnach nicht mehr für die Tigers auflaufen. Am Dienstag hat Straubing indes eine Vertragsverlängerung vermeldet: Justin Braun bleibt.

Der frühere NHL-Verteidiger hat einen neuen Kontrakt unterschrieben, die Laufzeit kommunizierte der Verein nicht. Straubing macht aber keinen Hehl daraus, wie wichtig die Verlängerung mit dem 37-jährigen US-Amerikaner für den Klub ist.

Mit seiner enormen Erfahrung von 961 NHL-Spielen trägt er stets zum Erfolg unserer Mannschaft bei. Jason Dunham

"Justin ist ein hervorragender Eishockeyspieler. Mit seiner enormen Erfahrung von 961 NHL-Spielen trägt er stets zum Erfolg unserer Mannschaft bei und ist ein echtes Vorbild für unsere jüngeren Spieler. Er bereichert unsere Defensive sehr und setzt auch offensiv wichtige Akzente", begründete der Sportliche Leiter Jason Dunham, weshalb die Tigers an Braun festhalten.

Der Verteidiger, der in der NHL für die San Jose Sharks, die Philadelphia Flyers und die New York Rangers gespielt hat und im Sommer 2023 nach Straubing wechselte, hat in seiner ersten DEL-Saison acht Tore und 19 Vorlagen verbucht.

Braun freut sich auf die Rückkehr

"Ich freue mich unglaublich, dass ich nach dem Sommer nach Straubing zurückkommen und mit dem Team weiter am Erfolg der Straubing Tigers arbeiten werde", wird Braun auf der Tigers-Website zitiert.