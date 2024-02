"Echter Mentalitätsspieler": Osnabrück holt Goiginger vom LASK

Der VfL Osnabrück hat sich am Deadline Day mit einem international erfahrenen Flügelstürmer verstärkt: Vom LASK wechselt Thomas Goiginger nach Niedersachsen.

Der VfL brachte den Goiginger-Transfer am Donnerstag über die Bühne, bereits am Vormittagstraining nahm der 30-jährige Österreicher teil. Er soll mit seiner internationalen Erfahrung die Außenbahn der Niedersachsen beleben, die in der Zweitliga-Tabelle vor dem Auswärts-Duell mit dem 1. FC Nürnberg (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) den letzten Tabellenplatz einnehmen - mit zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh zeigte sich erfreut über die dritte Winter-Verpflichtung nach Athanasios Androutsos und Lex Tyger Lobinger: "Mit Thomas haben wir einen echten Mentalitätsspieler verpflichtet, der in seiner Karriere auch auf internationaler Bühne eine Menge Erfahrung gesammelt hat. Mit seinen Stärken hat er es 2019 sogar bis zum Nationalspieler gebracht. Wir sind sehr glücklich, unseren Kader kurz vor Transferschluss sinnvoll verstärken zu können."

Goiginger ist in Salzburg geboren und hat beim SV Grödig 2014 sein Debüt in der österreichischen Bundesliga gefeiert. Seit 2017 spielte er für den LASK und schaffte im Trikot der Linzer den Sprung in die österreichische Nationalmannschaft (ein Einsatz). Für den Traditionsverein lief der Flügelspieler in 242 Spielen auf, erzielte dabei 58 Tore und lieferte 56 Assists.

Kreuzbandriss 2020 - Einsätze gegen Saint-Gilles und Toulouse

Ein Kreuzbandriss warf ihn im März 2020 zwischenzeitlich aus der Bahn, in der laufenden Saison bestritt Goiginger zwölf Bundesliga-Spiele für den LASK - meist als Joker - und erzielte zwei Tore. Auf europäischer Ebene kam er für die Donaustädter in der Europa-League-Gruppenphase gegen Saint-Gilles und Toulouse zum Zug.

"Nach einer langen Zeit in Österreich freue ich mich sehr auf ein neues Land und die 2. Bundesliga", wird Goiginger vom VfL am Donnerstag und bei Antritt seiner ersten Auslandsstation zitiert. Er brenne darauf, "der Mannschaft in der schwierigen Situation mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen", sagte der Flügelstürmer, der sich selbst als dribbelstark und "sehr gut im Abschluss" bezeichnet.