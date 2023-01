"Echter Leader": Hoffenheim holt Delaney zurück in die Bundesliga

Führungsqualitäten für die TSG 1899 Hoffenheim: Wie die Sinsheimer am Montagabend mitteilten, wechselt Thomas Delaney (31) bis Sommer auf Leihbasis in den Kraichgau.

Thomas Delaney kennt die Bundesliga - und wurde auch deswegen vom FC Sevilla losgeeist. "Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist", führt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen an: "Er bringt mit seiner Art, Fußball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen."

Thomas Delaney lief insgesamt 107-mal in der Bundesliga (elf Tore) für den SV Werder Bremen und Borussia Dortmund auf. "Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein", fügt Rosen hinzu. Mit dem BVB gewann Delaney 2021 sogar den DFB-Pokal.

Auch in seiner dänischen Heimat lernte Delaney, wie Erfolg geht: Mit dem FC Kopenhagen feierte der Mittelfeld-Abräumer fünf nationale Meistertitel und gewann viermal den dänischen Pokal. "Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein", wird Delaney in einer Vereinsmitteilung der Hoffenheimer zitiert. "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind." Im Idealfall könnte Delaney bereits am kommenden Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) eingreifen, wenn Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig antritt.

Für die A-Nationalmannschaft Dänemarks lief Delaney bislang 72-mal auf und erzielte sieben Tore. Auch im WM-Kader der Dänen stand Delaney, kam allerdings nur beim 0:0 gegen Tunesien zum Einsatz und wurde nach 45 Minuten ausgewechselt. In Sinsheim trifft er auf gleich drei Landsleute: Neben Robert Skov und Jacob Bruun Larsen zählt seit diesem Winter auch Angreifer Kasper Dolberg zum TSG-Kader.

Den Start ins neue Jahr hat Hoffenheim in den Sand gesetzt: Aus drei Bundesliga-Spielen gegen Union Berlin (1:3), den VfB Stuttgart (2:2) und Borussia Mönchengladbach (1:4) holte das Team von Trainer André Breitenreiter lediglich einen Punkt. Auch deswegen wurde Stabilisator Delaney geholt.