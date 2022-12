"Echter Kämpfer": Leipzig holt Preuss vom SCM für den Kreis

Der SC DHfK Leipzig hat sich auf der Kreisläufer-Position verstärkt und Moritz Preuss von Meister SC Magdeburg geholt.

Der SC DHfK stattet Preuss mit einem Vertrag bis 2024 aus, ab 1. Januar tritt das neue Arbeitspapier in Kraft und der 27-Jährige wird am 13. Januar mit den Sachsen in die Winter-Vorbereitung startet.

Der Kreisläufer blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Magdeburg zurück. Mit den Elbstädtern gewann Preuss 2021 die European League und den Super Globe, wurde in der vergangenen Saison zudem Deutscher Meister. Zwei Knieverletzungen warfen den gebürtigen Dachauer in 2021/22 jedoch zurück, so dass er nur zu elf Bundesliga-Einsätzen kam.

Wieder voll belastbar

Wie der Medizincheck in Leipzig ergab, ist Preuss inzwischen jedoch wieder voll belastbar und will, so die Verlautbarung seines neuen Arbeitgebers, beim SC DHfK wieder zu seiner Bestform zurückfinden.

"Der Wechsel nach Leipzig reizt mich sehr, um endlich wieder regelmäßig Handball zu spielen", sagte Preuss am Freitag. "Mit meinen Eigenschaften und Qualitäten möchte ich dem Verein ein Gesicht schenken, welches für Kampfgeist, Erfolg und Identifikation am Handball steht".

"Echter Kämpfer" - Wiedersehen mit Ernst

Leipzigs Chefcoach Runar Sigtryggsson freut sich auf den Neuzugang: "Mit Moritz bekommen wir einen echten Kämpfer, der uns mit seiner Wucht und Einstellung zum Handball sowohl im Angriff als auch in der Abwehr helfen wird."

In der Messestadt trifft Preuss (231 HBL-Einsätze, 434 Tore) auf einen alten Bekannten: Mit Simon Ernst spielte er schon in Dormagen und Gummersbach zusammen und wurde 2012 gemeinsam mit ihm U-18-Europameister. "Ich freue mich besonders darauf, endlich wieder mit Simon zusammenspielen zu dürfen. Uns beide verbindet eine wunderbare Freundschaft und tolle Erinnerungen", sagte der sechsmalige deutsche Nationalspieler.