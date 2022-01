Echter Coup im Mittelfeld: Kevin De Bruyne wird UFL-Botschafter

Erstes Gameplay soll noch diese Woche enthüllt werden, bis dahin kündigt Strikerz Inc. eine weitere Partnerschaft für UFL an. Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne tritt der illustren Runde an Markenbotschaftern bei.

Mittlerweile sind es Fans gewohnt, von Entwickler und Publisher Strikerz Inc. nur minimale Infos über das kommende Fußballspiel UFL zu bekommen. Doch die neuste Ankündigung hat es in sich: Kevin De Bruyne von Manchester City wird UFL-Botschafter.

Der Superstar der Citizens wurde jüngst in das Team of the Year in FIFA 22 gewählt. Nun wird der herausragende Spielmacher ein Aushängeschild der neuen Fußballsimulation.

"Ich bin sicher, dass die Fans des Sports es lieben werden"

In der offiziellen Pressemitteilung zeigt sich der belgische Nationalspieler höchst euphorisch über die Zusammenarbeit: "In dem Moment, in dem ich von UFL gehört habe, war ich mir sicher, dass es das nächste große Ding im Online-Fußball werden könnte."

Der 30-Jährige Profi verspricht viel für das kommende Fußballspiel, das kostenlos sein wird und diesem Jahr erscheinen soll: "Strikerz Inc. überarbeiten und verbessern das Genre. Und das ist wie ein frischer Wind. Ich bin sicher, dass die Fans des Sports es lieben werden."

Ob UFL wirklich frischen Wind in das Genre bringen kann, wird sich eventuell am 27. Januar zeigen, wenn das erste Gameplay-Material des Spiels enthüllt wird.

Offen bleibt auch, ob De Bruyne im Spiel lizensiert vertreten sein wird, so wie seine Kollegen Roberto Firmino von FC Liverpool und Romelu Lukaku von FC Chelsea.

De Bruyne reiht sich mit dieser Vereinbarung in eine klangvolle Auswahl an Partnern, die mit Strikerz Inc. zusammenarbeiten werden, ein. Zusätzlich zu seinen Fußball-Kollegen sind auch mehrere Vereine als Partner eingestiegen, wie Borussia Mönchengladbach, AS Monaco oder zuletzt Celtic Glasgow.

