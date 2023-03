"Echte und weniger echte Stürmer" - Lieberknecht hat die Wahl

Die Partie beim 1. FC Heidenheim ist für Zweitliga-Tabellenführer SV Darmstadt 98 das zweite Spitzenspiel innerhalb einer Woche. Anders als vor Wochenfrist gegen den Hamburger SV ist die Personallage jedoch inzwischen deutlich entspannter.

Angesichts der massiven Personalnot hatte Trainer Torsten Lieberknecht beim Spiel gegen den Hamburger SV (1:1) in Matthias Bader und Klaus Gjasula zwei Spieler auf die Bank gesetzt, die nach ihren Verletzungen noch gar nicht einsatzfähig waren. Zudem verzichtete er auf Disziplinarmaßnahmen gegen zwei weitere Spieler, die am Spieltag zu spät gekommen waren.

Nur wenige Tage später hat sich die Personallage beim SV Darmstadt 98 deutlich entspannt. Gjasula und Bader haben ihren Rückstand weiter verringert, auch Offensivmann Braydon Manu und Abwehrspieler Jannik Müller sind nach ihren Muskelverletzungen wieder Optionen für den Kader bei der Partie in Heidenheim. Sogar der langzeitverletzte Aaron Seydel trainiert nach seinem Sehnenanriss im Oberschenkel wieder in Teilen mit der Mannschaft, braucht aber noch Zeit.

Kleinere Fragezeichen stehen hinter Christoph Zimmermann (Infekt) und Marvin Mehlem (Adduktorenprobleme). Beide hatten zuletzt nicht oder nur eingeschränkt trainiert, dennoch zeigte sich Lieberknecht optimistisch mit Blick auf einen Einsatz. Sicher fehlen werden neben Seydel also nur noch Mittelfeldregisseur Tobias Kempe (Innenbandteilabriss) und Innenverteidiger Patric Pfeiffer (Muskelbündelriss).

Bei Stojilkovic will Lieberknecht "nichts überstrapazieren"

Vor allem im Angriff hat Lieberknecht mittlerweile viel Auswahl. Phillip Tietz ist gesetzt, Filip Stojilkovic scharrt mit den Hufen, Manu könnte zurückkehren, außerdem stehen noch Oscar Vilhelmsson, Mathias Honsak und Fabio Torsiello zur Verfügung.

Ob Stojilkovic nach seinem starken Auftritt einschließlich Tor als Joker gegen den HSV nun in der Startelf stehen wird, ist laut Lieberknecht "völlig offen". Der Winterneuzugang habe sich inzwischen eingestellt auf die neuen Anforderungen, der Treffer habe ihm nochmals Auftrieb gegeben. "Er kommt langsam, aber wir wollen es nicht überstrapazieren", sagte Lieberknecht. Der 23 Jahre alte Schweizer sei eine Option für die Startelf, genau deswegen habe man ihn beim SV Darmstadt 98 auch verpflichtet. In den vergangenen Wochen hätten aber alle, die vorne gespielt hätten, getroffen, obwohl es sich um ganz unterschiedliche Spielertypen (O-Ton Lieberknecht: "echte Stürmer, weniger echte Stürmer") handele.

"Bester Kopfballspieler der Liga" - Wie Darmstadt Torjäger Kleindienst ausschalten will

Bei Gegner Heidenheim hob Lieberknecht die mannschaftliche Geschlossenheit und die große Laufstärke hervor. Er erwarte eine intensive Partie, habe deswegen in der vergangenen Woche viele Eins-gegen-Eins-Situationen trainiert. Beeindruckt zeigte er sich von Angreifer Tim Kleindienst (15 Saisontore). Es gehe darum zu verhindern, dass "der beste Kopfballspieler der Liga" mit Flanken gefüttert werde. Das müsse seine Mannschaft im Verbund lösen, sagte Lieberknecht. Er wird sein Team auch an das Hinspiel erinnert haben, als Kleindienst per Kopf den 2:2-Endstand markierte.