"Echte Identifikationsfigur": TBV Lemgo Lippe verlängert langfristig mit Suton

Der TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit Tim Suton (26) vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des Rückraumspieler, das noch eine Gültigkeit bis 2023 besessen hatte, wurde um weitere drei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

"Tim ist beim TBV mittlerweile zu einer echten Identifikationsfigur aufgestiegen. Das hat er sich hart erarbeitet und absolut verdient", wird TBV-Coach Florian Kehrmann, der in der Vertragsverlängerung ein Signal für die Zukunft des Vereins sieht, zitiert: "Auch wenn er in seiner Zeit bei uns zweimal durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, hat er sich handballerisch und persönlich extrem weiterentwickelt. Er wird in den kommenden Jahren das prägende Gesicht des TBV sein und ich freue mich sehr, dass seine Geschichte in Lemgo fortgeschrieben wird."

Suton war bereits in der Saison 2014/15 von den Rhein-Neckar Löwen nach Lemgo gewechselt. Nach einem Jahr beim TuS N-Lübbecke zog es das damalige Top-Talent erneut nach Lippe - wo er seither nicht mehr wegzudenken ist.

"Lemgo ist meine Heimat geworden"

"Natürlich habe ich mir vor so einer langfristigen Bindung meine Gedanken gemacht", sagt Suton: "In den gemeinsamen Gesprächen war für mich jedoch sehr schnell klar, dass der TBV auch in den kommenden Jahren mein Verein sein soll. Lemgo ist meine Heimat geworden. Noch nie in meinem Leben habe ich mich an einem Ort länger aufgehalten. Ich fühle mich hier absolut wohl und finde optimale Bedingungen vor."

In der aktuellen Spielzeit konnte der wurfgewaltige Rückraumspieler in 27 Ligaspielen bereits 100 Treffer erzielen. "Ich fühle mich nach meiner Verletzung seit einigen Monaten wieder topfit", so Suton: "Die Vertragsverlängerung ist auch für mich ein tolles Zeichen. Der Verein vertraut mir und auch ich selbst habe eine Selbstsicherheit zurückgewonnen, die es mir erlaubt, wieder konstant starke Leistungen abzurufen."

TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike bezeichnet Suton als "absoluten Leistungsträger" und "absoluten Vollprofi auf und neben dem Feld". "Er ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt unserer zukünftigen Mannschaft und auf kurz oder lang führt an ihm meiner Meinung nach auch in der deutschen Nationalmannschaft kein Weg mehr vorbei", schickt Zereike eine indirekte Ansage gen Bundestrainer Alfred Gislason: "Für den TBV Lemgo Lippe sowie unsere Fans und Partner ist seine Verlängerung ein echtes Ausrufezeichen und eine super Nachricht."