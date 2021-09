Echt ärgerlich, dass es Real Madrid so schlecht geht!

Auch Löwen-Kapitän und DAZN-Experte Sascha Mölders (36) hat das Transfergeschehen verfolgt - und in seiner neuen Kolumne darüber geschrieben.

Servus, ich bin wieder da. Wenn euch meine erste kicker-Kolumne gefallen hat, freut mich das. Wenn nicht, mögt ihr vielleicht diese. Oder dann die nächste. Wie auch immer. Ich würde heute gerne über das Transfergeschehen der letzten Tage, Wochen und Monate sprechen.

Wenn wir jetzt mal nach Europa schauen und Corona einbeziehen, ist das schon ein absoluter Wahnsinn, was da in diesem Sommer passiert ist. Ich lache dabei, aber das ist eher ein Was-soll-man-noch-machen-Lachen. Freude bereitet mir das wenig.

Ich würde keinen Wechsel speziell hervorheben, es gab ja viel zu viele. Sei es Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi oder Antoine Griezmann. Die reine Summe an Superstars, die von A nach B zieht… Irre, was soll man da noch sagen? Das hatte ich bei all der neuen Bescheidenheit der Klubs (hust) so nicht erwartet.

Real Madrid soll es zum Beispiel ganz schlecht gehen, sagte Florentino Perez vor ein paar Monaten. Deshalb die Super League, die war überlebenswichtig, drei Ausrufezeichen. Haha. Diesmal lache ich wirklich. Wenn es jemandem finanziell schlecht geht und er trotzdem über 200 Millionen Euro für einen Spieler (Kylian Mbappé) bietet, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, puh, dann möchte ich gar nicht wissen, was passiert, wenn es dem armen Real Madrid mal wieder besser geht.

Ich bin wirklich froh, dass die deutschen Vereine diesen Zirkus nicht mitmachen. Bei uns herrscht scheinbar noch Vernunft. Und Leipzig, ja gut. So ist das eben, wenn man erfolgreich ist. Dann kommt der FC Bayern um die Ecke und holt dir deine besten Leute weg. Dafür spielt André Silva ja jetzt bei RB und nicht mehr in Frankfurt. Und dann vielleicht bald in München. Wer weiß.

Insgesamt muss man sagen, dass dieses ganze Hin-und-her-Geschiebe von Superstar A nach Standort B dem "echten" Fußballfan natürlich nicht gefällt. Ich bin auch so einer, und ich schaue mir lieber Dortmund an als Messi oder Cristiano Ronaldo. Ohne Fans ist Fußball kein Fußball. Also passt bitte auf, dass ihr nicht alle vergrault. Aber gut, am Ende des Tages finden sich immer wieder neue "Fans", die für ein Messi-Trikot alles liegenlassen.

In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal!

Sascha Mölders (36) hat 103 Bundesliga-Spiele für Augsburg und Duisburg absolviert und kämpft als Kapitän des TSV 1860 München um die Rückkehr in die 2. Liga. Dazu fungiert er als Experte bei DAZN und schreibt in seiner neuen Kolumne für den kicker über die Bundesliga.