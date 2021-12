eChampions League: Spieler für die Gruppenphase stehen fest

In den Online Qualifiers sind am Wochenende die Teilnehmer an der eChampions League-Gruppenphase ermittelt worden, bekannte Namen haben sich durchgesetzt.

Die virtuelle Königsklasse ist in FIFA 22 wieder allein den europäischen Spielern vorbehalten, Deutschland und Österreich haben aufgrund der Fülle der hiesigen Profis eine eigene Zone erhalten. 259 Spieler traten am vergangenen Wochenende in den Online Qualifiers an, um sich einen der 16 Gruppenplätze in der eChampions League zu sichern - unter den Qualifikanten befinden sich hauptsächlich bekannte Namen.

Für die Gruppenphase wird das verbleibende Teilnehmerfeld der eChampions League im Gegensatz zur Online-Qualifikation nur noch in zwei Zonen unterteilt (zuvor in vier) - deutsche Spieler starten in der Zone Ost- und Zentraleuropa. Und tatsächlich kann an dieser Stelle von ausschließlich deutschen Profis gesprochen werden, kein einziger Österreicher schaffte den Sprung unter die letzten insgesamt 64.

Zahlreiche VBL-Club-Championship-Spieler

Stattdessen starten etwa Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig, Cihan 'Cihan' Yasarlar von Hertha BSC oder Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad vom SV Werder Bremen als Mitfavoriten in die Gruppenphase. Während 'Umut' und 'PredatorFIFA' jeweils die vierte Runde des Winners Bracket erreichten, kam 'Cihan' bis in Runde fünf des Losers Bracket - beide Leistungen genügten für das Weiterkommen in der eChampions League.

Aus der Virtual Bundesliga Club Championship bekannt sind darüber hinaus Hasan 'hasoo19' Eker vom FC Schalke 04, Yannick 'Jeffryy95' Reiners von Borussia Mönchengladbach, Lukas 'Lukas_1004' Seiler von der TSG Hoffenheim, Marcel 'DonChap28' Deutscher vom SV Darmstadt, Koray 'KKoray_' Kücükgünar vom VfL Bochum, Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse von Hansa Rostock und Deniel 'Denii_10' Mutic vom 1. FC Heidenheim.

eCL-Gruppenphase erst im Februar

Außerdem eine Runde weiter ist FIFA-Weltmeister Mohammed Harkous, er tritt unter dem Gamertag 'TheGlatzkopf' an. Fortgesetzt wird die eChampions League-Saison in FIFA 22 am 19. und 20. Februar 2022, aus beiden Zonen der Gruppenphase ziehen die besten 16 Spieler in die K.o.-Phase am 23. und 24. April ein. Aus 32 Profis werden in diesem Rahmen die letzten acht Spieler, die am 27. Mai 2022 - dem Tag vor dem Champions League-Finale - im K.o.-Bracket den Sieger ausspielen.

Qualifikanten der Zone Deutschland und Österreich:

Hasan 'hasoo19' Eker

Yannick 'Jeffryy95' Reiners

Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad

Lukas 'Lukas_1004' Seiler

Umut 'Umut' Gültekin

Marcel 'DonChap28' Deutscher

Koray 'KKoray_' Kücükgünar

Justin 'JBarke7' Barke

Berkay 'Berkaylion42' Demirci

Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse

Deniel 'Denii_10' Mutic

Cihan 'Cihan' Yasarlar

Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi

Tolunay 'Tolush_10' Arikan

Noah 'Snakez' Bartsch

Mohammed 'TheGlatzkopf' Harkous

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.