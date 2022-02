eChampions League: Sieben Deutsche in der K.o.-Phase

Sieben deutsche FIFA-Profis haben am Sonntag die Gruppenphase der eChampions League überstanden und dürfen weiter nach dem virtuellen Henkelpott schielen.

Von den verbleibenden 32 eChampions League-Anwärtern kommen somit fast ein Viertel aus Deutschland, die Chancen auf einen hiesigen Sieger in FIFA 22 sind also weiterhin groß. An der Spitze des Rankings nach dem Schweizer System stand am Sonntag aber kein Deutscher, sondern ein italienischer Profi.

Alles zur virtuellen Königsklasse eChampions League: Spieler für die Gruppenphase stehen fest

Giovanni "Giovhy" Salvaggio von Sampdoria Genua gewann in der Zone "Zentral- und Osteuropa" alle fünf Begegnungen. Dabei schlug er unter anderen den Bochumer Laurin-Noah 'SnakeZ' Bartsch. Direkt hinter 'Ghiovy' folgen Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig und Berkay 'BerkayLion' Demirci vom SV Werder Bremen, die nur eine Niederlage erlitten.

'BerkayLion' bleibt in Top-Form

'Umut' musste seine einzige Pleite über zwei Partien (4:7) gegen ebenjenen 'BerkayLion' einstecken. Dieser wiederum gab sich lediglich Henning 'Henning' Wilmbusse von Hansa Rostock mit 0:7 geschlagen. 'BerkayLion' setzt damit seine hervorragende Saison fort - das Werder-Talent hatte zuletzt beim zweiten FGS-Qualifier den 25. Platz belegt.

Aus deutscher Sicht schafften den Sprung in die K.o.-Phase der eChampions League auch besagter 'Henning', Lukas 'Lukas_1004' Seiler von der TSG Hoffenheim, Ditmir 'Ditmir4897' Alimi vom 1. FC Köln, Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad als zweiter Bremer und Deniel 'Denii_10' Mutic vom 1. FSV Mainz 05.

Zudem zog der Türke Koray 'KKoray_' Kücükgünar vom VfL Bochum nach drei Erfolgen in der Gruppenphase in die nächste Runde am vierten April-Wochenende ein. Weitere große Namen in der K.o.-Phase werden etwa der Schwede Mattias 'OpTolle' Tolinsson oder der Israeli Roee 'Feldman' Feldman sein.

'MoAuba' raus, 'Tekkz' weiter

Den Traum vom Gewinn der virtuellen Königsklasse begraben müssen derweil unter anderen FIFA-Weltmeister Mohammed 'MoAuba' Harkous, Routinier Cihan 'Cihan' Yasarlar von Hertha BSC oder Yannick 'Jeffryy' Reiners von Borussia Mönchengladbach. Letzterem fehlte nur ein Sieg zum Weiterkommen, gegen 'Denii_10' (2:4) war in Runde fünf aber Endstation.

Aus der zweiten Zone "Westeuropa" haben ebenfalls einige prominente FIFA-Profis wie Donovan 'Tekkz' Hunt, Matias 'matiasbonanno99' Bonanno und Levi 'LevideWeerd' de Weerd den Einzug in die K.o.-Phase geschafft. Der Franzose Diogo 'DPeixoto7' Peixoto sicherte sich in der Westeuropa-Gruppen als einziger Spieler fünf Siege.

