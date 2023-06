eChampions League: RBLZ-Alptraum 'EmreYilmaz' holt sich Europas Krone

Der Niederländer Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz hat sich in Istanbul zum eChampions-League-Sieger gekrönt. Auf seinem Weg zum Titel räumte er zwei Leipziger aus dem Weg - obwohl er das erste Duell mit einem RB-Profi noch verlor.

'EmreYilmaz' hat die nächste Stufe seiner bislang steilen Karriere erreicht: den ersten großen internationalen Titelgewinn. Mit seinem Sieg in der eChampions League setzte der Team-Gullit-Profi ein weiteres Ausrufezeichen, nachdem er schon beim FIFAe World Cup 2022 nur knapp gescheitert war. Damals musste er sich im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Umut 'Umut' Gültekin geschlagen geben - diesmal gelang ihm die Revanche.

Allerdings nicht im ersten Anlauf: 'EmreYilmaz' startete im Upper Bracket ins eChampions-League-Finale von Istanbul, kassierte dort gegen ebenjenen 'Umut' (3:4 und 1:2) aber direkt eine Niederlage. Diese schickt ihn ins Lower Bracket - eine zweite Pleite hätte folglich das Aus für den 18-Jährigen bedeutet. So wäre es auch beinahe gekommen, das Duell mit Neat 'Neat' Tobal stand auf Messers Schneide.

Showdown der Top-Talente: 'EmreYilmaz' schlägt 'Anders'

Nach einem 3:2-Hinspielsieg musste 'EmreYilmaz' im Rückspiel lange zittern. Letztlich konnte er den Spanier durch ein 1:1 in der Addition (4:3) bezwingen. Das führte ihn ins Halbfinale des Lower Brackets gegen Anders 'Anders' Vejrgang. Das FIFA-Wunderkind von RB Leipzig hatte zuvor Dylan 'KeturDylo' Gozuacik (2:1 und 4:1) und Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro (3:2 und 3:3) geschlagen.

Es war das Aufeinandertreffen der Top-Talente: der 17-jährige 'Anders' gegen den 18-jährigen 'EmreYilmaz'. Einige Experten wollten daraus sogar ableiten, wer die junge Generation FIFA-Profis fortan anführen würde. Zudem trafen zwei völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander: auf der einen Seite der emotionale Däne, der oft - auch am Mittwoch - durch Gestikulieren auffällt. Auf der anderen Seite der ruhige Niederländer, dem der Spielverlauf kaum anzusehen ist.

Yilmaz entschied das Hinspiel knapp mit 3:2 für sich, wodurch für 'Anders' noch alles offen war. In der zweiten Partie zeigte sein Rivale aber seine ganze Klasse: Auf dem Papier stand zwar "nur" ein 3:1 für 'EmreYilmaz'. Auf dem virtuellen Rasen dominierte der Team-Gullit-Profi den Leipziger insbesondere in der zweiten Hälfte jedoch. Vejrgang hatte nur wenige Chancen, das Geschehen noch mal in seine Richtung zu drehen - und schied schließlich aus.

Machtdemonstration im Rückspiel gegen den Weltmeister

Der Durchmarsch von 'EmreYilmaz' bedeutete auch, dass er direkt wieder antreten musste. Im Finale des Lower Brackets bekam er es mit dem zweiten RB-Profi zu tun, der ihn wenige Stunden zuvor und bei der FIFA-WM im vergangenen Jahr geschlagen hatte. Den Nimbus als Angstgegner für Yilmaz konnte 'Umut' aber nicht festigen: Schon beim 3:3 im ersten Spiel musste der deutsche eNationalspieler mit Mühe einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

In der zweiten Partie folgte dann die große Machtdemonstration: 'EmreYilmaz' nahm den Weltmeister nach allen Regeln der FIFA-Kunst mit 7:2 auseinander. 'Umut' selbst erkannte später im Interview an, dass er "verdient" verloren habe. "Ich habe die eChampions League noch nie gewonnen, jetzt war ich so nah dran. Das macht mich natürlich erst mal traurig", sagte Gültekin, der aber mit Blick auf die weitere Saison "noch stärker zurückkommen will".

Yilmaz erzwingt den Bracket Reset im Grand Final

Während die Jagd nach Europas Krone für den RBLZ-Spieler beendet war, stand 'EmreYilmaz' im Grand Final. Dort traf er auf den Italiener Lucio 'HezerS' Vecchione. Der Profi von AC Monza Esports hatte sich über das Upper Bracket - unter anderem gegen 'Umut' (2:1 und 3:3) - qualifiziert. Durch diesen Weg erarbeitete er sich einen Startvorteil gegenüber Yilmaz.

Denn 'EmreYilmaz' musste zunächst ein Best-of-2 gewinnen, um den Bracket Reset zu erzwingen. Und das zweite, um die eChampions-League-Trophäe in die Luft stemmen zu dürfen. Die erste Hürde nahm der Niederländer, obgleich ihm 'HezerS' alles abverlangte: Einem spektakulären 4:4 folgte ein 4:2-Sieg für Yilmaz. Im zweiten Spiel bewies dieser auch Nehmerqualitäten, da Vecchione nach 0:2-Rückstand zwischenzeitlich noch mal zum 2:2 ausgleichen konnte.

Der Bracket Reset war somit geschafft, im zweiten Best-of-2 galten gleiche Voraussetzungen für beide. 'EmreYilmaz' knüpfte an seine vorherigen Leistungen an - und wurde im entscheidenden Moment sogar noch stärker. Der 18-Jährige übte im Hinspiel des zweiten Grand-Final-Duells enormen Druck auf 'HezerS' aus. Der Monza-Spieler konnte sich phasenweise kaum befreien. Yilmaz fuhr ein deutliches 4:1 ein und griff mit einer Hand schon nach dem Pokal.

Gullit überreicht seinem Schützling selbst den Pokal

Vecchione gab sich im Anschluss zwar nicht auf, echte Spannung wollte aber nicht mehr aufkommen. Der Italiener verabschiedete sich mit einem 3:2-Sieg, der in der Endabrechnung dennoch zur 4:6-Niederlage führte. 'EmreYilmaz' nahm seinen Grand-Final-Triumph gewohnt gelassen zur Kenntnis, die Freude war ihm aber anzusehen.

Überreicht wurde ihm die Trophäe, die dem Champions-League-Pokal nachempfunden ist, übrigens durch seinen eigenen Chef Ruud Gullit. Der Gründer und Namensgeber von Team Gullit hatte im Rahmen des Final-Events eine Dreifach-Rolle inne: Repräsentant seiner eigenen eSport-Organisation, Experte im Livestream und Leistungsträger auf dem virtuellen Rasen. Denn auch im siegreichen FUT-Team von 'EmreYilmaz' durfte die Gullit-Icon natürlich nicht fehlen.