eChampions League: 'Anders' stürzt den Titelverteidiger - 'Umut' im Elfmeterschießen

Am Wochenende ging es in London um den Einzug in die Finalrunde der eChampions League. In teilweise atemberaubenden Partien setzten sich drei der acht VBL-Vertreter durch.

Eigentlich war im Voraus bereits zu erwarten gewesen, dass es am Wochenende in London heiß hergehen würde. Schließlich hatten sich die 32 besten FIFA-eSportler Europas versammelt, um die Top 8 unter sich auszumachen. Wie heiß es dann aber tatsächlich werden sollte, war so wohl kaum abzusehen.

Deutscher Meister früh unter Druck

Doch von Anfang an: Acht VBL-Vertreter hatten sich auf souveräne bis höchst dramatische Weise für die K.-o.-Phase der virtuellen Königsklasse qualifiziert und daher die Chance, in dem Double-Elimination-Verfahren die Finalrunde in Istanbul zu buchen. Konkret heißt das: Wer ein Spiel im Upper Bracket verliert, rutscht in die jeweils nächste Runde des Lower Bracket. Unterliegt man dort erneut, ist die europäische Reise beendet.

Nach der ersten Runde sahen sich diesem Schicksal mit Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos vom 1. FC Köln, St. Paulis Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj und VBL-Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen aus dem Hause FOKUS gleich drei hiesige Profis gegenüber. Für den Kölner war nach dem zweiten Spiel dann auch direkt Schluss: Gegen den italienischen FeNC-Teilnehmer von 2022, Danilo 'Danipitbull' Pinto, im ersten Vergleich mit 5:3 gewonnen, kam der Juventus-eSportler überragend zurück und überrollte Katnawatos in den zweiten 90 Ingame-Minuten mit 6:0.

Eine Runde weiter schaffte es derweil 'DullenMIKE', der wahrlich nicht vor den einfachsten Herausforderungen stand. Im ersten Match des Wochenendes kam es für den FOKUS-Profi zur WM-Revanche gegen Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz, der in der Gruppenphase als einer von zwei Akteuren eine makellose Bilanz hatte vorweisen können.

WM-Revanche verpasst

Während des FIFAe World Cups in Kopenhagen hatte der Team-Gullit-Profi Neuhausen vergangenes Jahr zudem im Achtelfinale nach Hause geschickt - und auch diesmal ließ er ihm kaum eine Chance. Zwei souveräne 4:1-Siege hatten 'DullenMIKE' in das Lower Bracket befördert, in dem er dann nach einem Erfolg auch noch auf den zweiten Konkurrenten traf, der in der Gruppenphase alle fünf Spiele gewonnen hatte: Leipzigs Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang.

Gegen den Dänen hielt Neuhausen zunächst noch gut mit, musste sich im zweiten Spiel nach einem 3:3-Remis aber deutlich mit 0:4 geschlagen geben und das Feld räumen. "3:1 vorne gewesen, rotes Timed kassiert, war so gut im Game, aber machste nichts", haderte der Deutsche Meister auf Twitter mit dem Ergebnis und Anschlusstreffer des Dänen, ehe er sich doch versöhnlich zeigte: "Trotzdem zufrieden, wie ich gespielt habe. Kann man drauf aufbauen." Schlussendlich, so 'DullenMIKE', habe er immerhin "gegen die zwei besten Spieler der Welt verloren".

Dänisches Wunderkind düpiert den Titelverteidiger

Tatsächlich sollte er bezogen auf die eCL damit nicht ganz Unrecht haben. Denn während Yilmaz im Upper Bracket in die Top 8 marschierte und auf dem Weg dahin Titelverteidiger Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba schlug, schoss sich Vejrgang gewohnt torhungrig durch das Lower Bracket, bis auch er dem argentinischen Vizeweltmeister gegenüberstand.

Im entscheidenden Do-or-die-Match trafen mit dem offensivstarken Dänen und defensiv so stabilen Südamerikaner zwei Welten aufeinander, die FIFA-eSport auf höchstem Niveau boten. 2:2 hieß es nach dem ersten Spiel, in dem der "Iceman" von Guild Esports seinem Namen einmal mehr alle Ehre machte: Lange hatte 'RBLZ_Anders' mit 2:1 vorne gelegen, bevor Villalba in der 89. Ingame-Minute mit einer Ronaldinho-Ablage David Ginola fand und die Kugel trocken zum Ausgleich in den Winkel schweißte.

Im zweiten Vergleich folgte eine ähnlich spannende Angelegenheit, die nach Ablauf der regulären Spielzeit erneut mit einem 2:2 endete. Es ging somit in die Verlängerung, in der Vejrgang Qualitäten des Argentiniers zeigte und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs eine brasilianische Kombination über den rechten Flügel mit Ronaldo zum 3:2-Endstand vollstreckte. Ein Statement-Sieg des Dänen, der sich berechtigte Titelhoffnungen machen darf, während der Titelverteidiger gegen seinen möglichen Nachfolger die Segel streichen musste.

Elfmeterkrimi im deutschen Decider

Noch dramatischer lief es für Vejrgangs RBLZ-Kollegen Umut 'Umut' Gültekin. Der Weltmeister hatte sich in der zweiten Runde des Upper Bracket einen heißen Tanz in der FGS-Revanche mit Donovan 'Tekkz' Hunt geliefert. Zweimal stand schlussendlich ein 2:1 für Gültekin, weshalb es im deutschen Duell gegen den Frankfurter Antonio 'AntonioRadelja' Radelja um den Einzug in die Finalrunde ging.

4:2 konnte der Leipziger das Hinspiel für sich entscheiden, ehe es nach dem Rückspiel aus Sicht des ehemaligen Hamburgers 2:4 hieß. Die Verlängerung brachte keine Entscheidung, welche daher vom Punkt fallen musste. Im Krimi zeigte 'Umut' wie schon im letztjährigen WM-Finale Nerven wie Drahtseile und setzte sich durch: "Hamdulillah für alles. Nächste Runde Istanbul", so Gültekin dankbar auf Twitter.

Für Radelja endete das Wochenende indes doppelt bitter. Nach der Pleite gegen den Leipziger ging es für den Frankfurter gegen den Franzosen Dylan 'KeturDylo' Gozuacik von Olympique Lyon um alles. Im Hinspiel 2:3 unterlegen, gelang kein Comeback mehr. Das Rückspiel endete 1:1, der Traum der Finalrunde platzte für 'AntonioRadelja' denkbar knapp vor seiner Erfüllung.

HSV-Profi ärgert 'Tekkz'

Weiter träumen darf als dritter und letzter VBL-Vertreter HSV-Profi Daniel 'HSV Daniel' Dwelk. Dieser war zunächst, wie auch der Frankfurter, im letzten Match des Upper Bracket gescheitert. 3:8 (2:5, 1:3) hatte es aus Sicht des Hamburgers gegen Monzas Lucio 'HHezerS' Vecchione schlussendlich gestanden, das Entscheidungsspiel im Lower Bracket ging gegen Gültekin-Gegner 'Tekkz', der zuvor 'FCSP_Kamal' mit einem rasanten 9:6 (6:2, 3:4) ausgeschaltet hatte.

Den Engländer hielt Dwelk mit dem nötigen Glück in Schach und stach nach seinen typischen Steilpässen eiskalt zu. 1:0 hieß es dank eines solchen Gegenstoßes nach dem Hinspiel, ehe ein weiterer langer Ball 'HSV Daniel' auch im zweiten Match in Führung brachte. Wütend rannte Hunt anschließend an, mehr als der Ausgleich war aber trotz einiger vielversprechender Szenen nicht mehr drinnen.

Ein enttäuschendes Ergebnis für den Engländer, nach dem 'Tekkz' via Twitter durchklingen ließ, dass er von der Spielidee seines Gegners und deren Effektivität wenig hält: "GGs Daniel und viel Glück in Istanbul. Ich habe viel zu viele Chancen ausgelassen, aber wenn ihr ein perfektes Beispiel wollt, weshalb unser eSport zu kämpfen hat, ist es das hier." Dwelk selbst reagierte darauf cool, bedankte sich bei Hunt für die Wünsche und freute sich über den Einzug in die Finalrunde in Istanbul.

Entscheidung in Istanbul

Komplettiert wird diese neben den drei VBL-Vertretern, Yilmaz, Gozuacik und Vecchione vom italienischen FeWC-Halbfinalisten Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro, der Vejrgang in einem 7:6-Spektakel die bisher einzige eCL-Niederlage zufügte, und dem Spanier Ander 'Neat' Tobal, dem Rostocks Levy Finn 'levyfinn' Rieck unterlag.

Welcher der acht verbliebenen Spieler der Nachfolger von 'Nicolas99FC' wird, entscheidet sich am 7. Juni in Istanbul. In den Halbfinals des Upper Bracket gibt es ein italienisches Duell zwischen Tagliafierro und Vecchione, zudem trifft 'EmreYilmaz' auf Gültekin. Im Lower Bracket wartet auf Dwelk der Spanier 'Neat', während 'RBLZ_Anders' es mit Gozuacik zu tun bekommt.