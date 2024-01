ECA und FIFA: Joint-Venture-Pläne konkretisieren sich

Nach der UEFA bald die FIFA als Geschäftspartner? Nach kicker-Recherchen werden die Planungen für ein Joint Venture zwischen Großklubvereinigung ECA und dem Weltverband konkreter und eine Arbeitsgruppe gebildet. Erstaunlich ist ein gewisses Maß an Geheimniskrämerei, das nur auf den zweiten Blick ersichtlich wird.

Denn auf eine kicker-Anfrage antworten die beiden einflussreichen Verbände ähnlich und vermeintlich transparent. Beide verweisen auf ein im März 2023 erneuertes Memorandum of Understanding, also eine Kooperationsvereinbarung. Laut ECA sieht dieses die "Einrichtung einer Reihe von Arbeitsgruppen vor für eine engere Zusammenarbeit zwischen der FIFA und der ECA. Eine dieser Arbeitsgruppen ist eine FIFA/ECA-Arbeitsgruppe für kommerzielle Angelegenheiten, die sich mit Wachstumsmöglichkeiten befassen soll, einschließlich eines möglichen Joint Ventures für die bevorstehende FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 und künftige Ausgaben für die Verwaltung kommerzieller Rechte."

Seltsam nur: Nach ihrem letzten, größeren Treffen am 7. Dezember 2023 in Kopenhagen publizierte die ECA eine ellenlange Liste mit sämtlichen gegründeten Arbeitsgruppen inklusive deren Besetzung. Nur: die für das Joint Venture mit der FIFA war nicht mit dabei. Warum nicht? Auf die entsprechende Nachfrage folgte keine Antwort. Das erweckt den Eindruck von Geheimhalterei. Über beste Drähte zu den Verbänden verfügt ECA-Boss Nasser Al-Khelaifi, ein wandelnder Interessenkonflikt, ohnehin. Schließlich spielt der Katarer eine zentrale Rolle beim Medienhaus "Bein Sports", das als Rechteinhaber Beziehungen sowohl zu FIFA als auch UEFA unterhält.

Europäische Spitzenklasse in der Arbeitsgruppe

Nach kicker-Recherchen sitzen Oliver Mintzlaff (RB Leipzig), Ferran Soriano (Manchester City), Miguel Angel Gil Marin (Atletico Madrid), Alessandro Antonello (Inter Mailand) und der Belgier Michael Verschueren, bis September 2023 beim RSC Anderlecht und derzeit unabhängiges ECA-Vorstandsmitglied, in der Arbeitsgruppe. Vier der fünf Vertreter repräsentieren also europäische Spitzenklasse. Was mit Blick auf das Aufgabengebiet, also die wirtschaftliche Gestaltung der ab 2025 massiv aufgeblähten Klub-WM auf 32 Teilnehmer, logisch erscheint. Schließlich wird auf Sicht nur die absolute Spitze für die sage und schreibe zwölf europäischen Startplätze des umstrittenen Turniers in Frage kommen. Andererseits stellt sich die Frage: Wie wird das Geld verteilt und wird es den Wettbewerb - international und heruntergebrochen dann auch national - weiter zementieren?

Bereits 2017 gründeten UEFA und ECA ein solches Joint Venture, die UEFA Club Competitions SA mit Sitz in Nyon, besetzt aus Klub- und Verbandsvertretern. Satzungszweck: "Sicherzustellen, dass die kommerziellen Rechte an den UEFA-Klubwettbewerben so effizient wie möglich verwaltet und verwertet werden". Dass die Schere zwischen Arm und Reich im Fußball seither kleiner geworden wäre, kann man eher nicht sagen.