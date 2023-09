ECA bestätigt Eintracht-Vorstandssprecher Hellmann als Sonderbeauftragten

Wie erwartet wird Axel Hellmann bei der European Club Association (ECA) Sonderbeauftragter des Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat stimmte der Personalie zu.

Am Donnerstag kam der neue ECA-Vorstand zur ersten Sitzung für den Mitgliedszyklus von 2023 bis 2027 zusammen. Bei dem Treffen in der polnischen Hauptstadt Warschau wurden einige Entscheidungen getroffen, die eine weitere Expansion der ECA sowie interne Reformen betreffen.

"Wir haben unsere Mitgliedschaft noch weiter geöffnet, um Klubs in ganz Europa zu vertreten und ihnen eine Stimme zu geben, nicht nur denen, die in europäischen Wettbewerben spielen", wird der ECA-Vorsitzende Nasser Al-Khelaifi in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir erweitern auch unser Managementteam, unsere Mitgliederabteilung und unsere wichtigen Dienstleistungen für die Vereine."

In diesem Zusammenhang genehmigte der Verwaltungsrat die Ernennung von Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann zum Sonderbeauftragten des Vorsitzenden. Die Aufgabe Hellmanns wird es sein, "die ECA bei der weiteren Reform der Mitgliedschaft zu unterstützen, die Inklusivität zu erhöhen und mehr Vereine zu vertreten, wobei der Schwerpunkt auf Vereinen liegt, die nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen."

Hellmanns Berufung könnte erster Schritt zu einer Öffnung der ECA sein

Konkret bedeutet die Rolle für Hellmann Teilnahmerechte am mächtigen zwölfköpfigen Exekutivkomitee, in dem aus Deutschland noch Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sitzt, am 30-köpfigen Board sowie an allen Arbeitsgruppen. Am wichtigsten aus deutscher Sicht ist der direkte Zugang zu Chairman Nasser Al-Khelaifi, der in seiner ECA-Rolle, als CEO von Paris St. Germain und dem UEFA-Medienrechtepartner "beIN Sports" schwerlich als frei von Interessenkonflikten bezeichnet werden kann. Hellmanns Berufung könnte ein erster Schritt sein zu einer Öffnung der ECA, die zuletzt der neugegründeten Union of European Clubs (UEC) unter anderem Elitendenken vorgeworfen hatte.

Mit Blick auf Europa jedenfalls hat die Eintracht nicht nur durch die erfolgreiche Europa-League-Kampagne 2022 sowie die größtenteils eindrucksvollen Auftritte ihrer Fans massiv an Profil gewonnen. Dahinter steckt vor allem Samy Hamama, der 2021 als Bereichsleiter Internationale Beziehungen und Sportprojekte zu den Hessen stieß. Hamama hatte zuvor bereits für die Europäische Kommission, die FIFA und den DFB, wo er dem Machtkampf zwischen Ex-Präsident Fritz Keller und dem ehemaligen Vize-Präsident Dr. Rainer Koch zum Opfer fiel, gearbeitet und verfügt international über beste Beziehungen. An Hellmanns Aufstieg bis in höchste ECA-Kreise dürfte Hamama kräftig mitgeschmiedet haben.