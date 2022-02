Eberls Erbe, Status quo, Hütter: Das sagt Gladbachs neuer Boss Virkus

Ein neues Gesicht in der Bundesliga: Roland Virkus (55) ist neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und tritt die Nachfolge von Max Eberl an. Am Dienstagnachmittag stellten die Fohlen den neuen Mann auf der Kommandobrücke vor. Der kicker beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie fiel die Wahl auf Virkus?

Zunächst offerierten die Bosse, wie berichtet, Scoutingdirektor Steffen Korell den Posten als Sportdirektor. Weil Korell lieber in der zweiten Reihe arbeiten möchte und deshalb nicht zur Verfügung stand, beschäftigte man sich daraufhin auch mit externen Kandidaten. Aus der Bundesliga, der 2. Liga und dem Ausland. Präsident Rolf Königs verriet auf der Pressekonferenz, dass man bei einem Duo konkret angefragt hatte. "Mit zwei Kandidaten, die für uns interessant waren, haben wir Kontakt aufgenommen. Von ihnen bekamen wir eine Absage", sagte Königs und führte über den Grund der Absage aus: "Sie erklärten uns, dass sie feste Engagements haben und sich durch ihren Vertrag auch an diese Aufgabe gebunden fühlen."

Geprüft und intern besprochen wurden anschließend andere externe Kandidaten auf der Liste. Dann reifte die Überlegung, auf die Variante mit dem eigenen Nachwuchsdirektor zu setzen. "Wir haben in den eigenen Reihen einen fähigen Mann, der Borussia aus dem Effeff kennt. Also stellte sich die Frage: Warum gehen wir nicht diesen direkten Weg? Das haben wir dann sehr schnell gemacht und mit Roland Virkus gesprochen. Wir sind überzeugt, dass dies die bessere Lösung ist als die externe", so Königs.

Wie lange läuft der Vertrag?

Beide Seiten einigten sich auf einen Vertrag bis 2025. Wie vom kicker berichtet, wird es keine Doppelspitze bei der Eberl-Nachfolge geben. Unterstützung erhält Virkus im sportlichen Bereich vor allem von Soutingdirektor Steffen Korell. "Er wird meine rechte Hand und bleibt für die Kaderplanung verantwortlich", so Virkus.

Was für ein Typ ist Virkus?

Vizepräsident Rainer Bonhof beschreibt den Familienvater (drei Söhne) als "ehrgeizig und geradlinig." Virkus, ein gebürtiger Gladbacher, ist seit mittlerweile 32 Jahren bei der Borussia tätig. Er war Jugendtrainer, Leiter des Internats, seit 2008 Nachwuchsdirektor. Bonhof: "Roland ist mit viel Fachkompetenz ausgestattet, fleißig und loyal. Und aus persönlicher Sicht: Ein super Typ. Wir alle sind bis zu den Haarwurzeln von ihm überzeugt." Sich selbst beschrieb Virkus mit einem Schmunzeln so: "Ich bin ein sehr emotionaler Typ. Aber ich habe inzwischen gelernt, auch schnell wieder sachlich zu sein."

Hat schon mit seinem neuen Chef gesprochen: Adi Hütter. imago images/jdp

Was sagt Virkus zur Beförderung?

Sehr souverän trat der neue Sportdirektor bei seiner Vorstellung auf. "Ich bin Roland Virkus, nicht Max Eberl. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen", sagte er und stellte klar: "Es ist im Fußball keine One-Man-Show. Ich fühle mich als Teamplayer. Und ich weiß, dass ich bei Borussia ein sehr gutes Team um mich herum habe. Sonst hätten wir den Weggang von Max in den vergangenen Wochen nicht so gut auffangen können." Eberl habe "große Fußstapfen hinterlassen, das weiß ich", sagte er. "Ich freue mich riesig, dass ich die Aufgabe jetzt weiterführen darf."

Wie sieht Virkus den Zustand der Mannschaft?

"Wichtig ist, dass wir wieder näher zusammenrücken. Das hat die Mannschaft in den zwei Spielen gegen Bielefeld und Augsburg auch eindrucksvoll bewiesen. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser Situation herauskommen", sagte Virkus. Er werde in der ersten Zeit "viel beobachten und sehr viele Gespräche führen", kündigte Virkus an.

"Es ist wichtig, dass man Draht zu den Menschen bekommt und ihnen ein gutes Gefühl gibt. Je besser das Klima ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs performen können." Mit Trainer Adi Hütter fand bereits ein Austausch statt. Virkus: "Er höchst fokussiert auf die Aufgabe. Wie die Mannschaft gegen Augsburg gespielt hat - dafür gebührt Mannschaft, Trainer, dem ganzen Team ein großes Lob."

Wurde der Vertrag mit Max Eberl inzwischen aufgelöst?

Nein. Geschäftsführer Stephan Schippers erklärte: "Das Wichtigste jetzt ist, dass sich Max die Zeit nimmt, die er braucht und sich nicht um vertragliche Abwicklungen kümmert. Wir sind im Dialog mit seinem Berater Marc Kosicke. Das nimmt alles seinen gewohnten Lauf, wie es im Fußball üblich ist." Eberls Vertrag läuft bis 2026.

Wer wird Nachfolger als Nachwuchsdirektor?

Das ist noch offen. Virkus kurz und knapp: "Wir haben Ideen."