Eberls doppelte Ehrlichkeit - "Denen ist Corona scheißegal"

Vor dem Auftaktspiel zur 59. Bundesligasaison zwischen Gladbach und dem FC Bayern geißelte Max Eberl die Mega-Transfers der europäischen Topklubs.

Lionel Messi von Barcelona zu PSG, Romelu Lukaku von Inter zu Chelsea, Jack Grealish von Aston Villa zu Manchester City - über die Klubs, die diese Deals durchzogen, sagte Eberl trocken: "Denen ist Corona scheißegal." Was den Gladbacher Manager vor allem stört, ist, dass Vereine mit extrem finanzstarken Investoren das eigentlich gesunde Fußball-System aushebeln und zig Millionen in ihre Klubs pumpen. Das sei "krank", so Eberl.

Denen ist Corona scheißegal. Max Eberl

Mit dem eigenen Kader und Transfertätigkeiten der Borussen zeigt sich der langjährige Manager des VfL "sehr zufrieden". Schließlich mussten die Gladbacher nach der sportlichen Talfahrt in der zurückliegenden Rückrunde und dem Saisonabschluss auf Platz acht unter Ex-Trainer Marco Rose viel Frustabbau betreiben. "Wir waren mit allen Spielern im Gespräch", so der 47-jährige Eberl, den die anhaltenden Wechselspekulationen bei einigen Leistungsträgern nicht beunruhigt haben. "Der Markt ist nicht so einfach und Gladbach ist ein geiler Klub", betonte der Ex-Profi.

Das Beispiel Ginter und Eberls Ehrlichkeit

Wie limitiert die finanziellen Möglichkeiten derzeit sind für einen Verein wie Mönchengladbach, zeigt das Beispiel Matthias Ginter. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft 2022 aus, die Gladbacher würden den Nationalspieler natürlich gerne halten, doch sie können ihm kein adäquates Angebot unterbreiten. "Matthias und ich haben ein sehr gutes Gespräch geführt. Wir sind einfach momentan nicht in der Lage, ein adäquates Angebot zu unterbreiten, das einem deutschen Nationalspieler angemessen ist", sagte Eberl am Freitag der FAZ und schob nach: "Da muss ich doch ehrlich sein: Bevor ich ihm einen Vorschlag mache, zu dem er sagt: 'Was ist denn das für eine Geringschätzung?', sage ich lieber, dass ich gerade kein Angebot machen kann. Wir befinden uns in einer anderen Realität."

Da sage ich lieber, dass ich gerade kein Angebot machen kann. Wir befinden uns in einer anderen Realität. Max Eberl

Es ist eine Realität in Pandemiezeiten, die eben ohne die Millionen von Investoren auskommen muss. Dass Ginter nach der Sommertransferphase noch in Gladbach spielt, davon geht Eberl allerdings dennoch aus.