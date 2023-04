Eberle in der Overtime: Grubauers Kraken gleichen aus

Die Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer haben ihre Chance auf den Einzug in die nächste Play-off-Runde im Duell mit Titelverteidiger Colorado Avalanche gewahrt - dank Jordan Eberle. Toronto und Las Vegas haben in Spiel fünf schon einen Matchball.

Im vierten Spiel gegen Colorado setzten sich die Kraken daheim mit 3:2 nach Verlängerung durch. Will Borgen sorgte mit seinem Tor in der 4. Minute für einen starken Start. Es war das vierte Mal in Folge, dass Borgen das 1:0 markierte. Daniel Sprong erhöhte bereits nach elf Minuten in Überzahl.

In der Zwischenzeit verlor Seattle Topscorer Jared McCann, der die Kraken mit 70 Punkten (40 Tore, 30 Assists) in 79 Partien der regulären Saison in die Play-offs geschossen hatte. Avalanches Cale Makar hatte den Stürmer bei einem Bandencheck verletzt.

Im Mitteldrittel machte es dann Mikko Rantanen wieder spannend. Der Finne erzielte nach 35 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer, ehe er mit seinem fünften Tor in der Serie gegen die Kraken fast mit der Sirene den Doppelpack schnürte und zum 2:2 traf. Am Ende triumphierte dennoch Seattle, weil Jordan Eberle nach torlosem Schlussdrittel nach drei Minuten in der Overtime das 3:2 erzielte.

Damit gelang Seattle in der Best-of-Seven-Serie der Ausgleich zum 2:2. Vier Siege werden zum Einzug in die nächste Runde benötigt. Grubauer kam über die gesamte Spielzeit zum Einsatz und parierte 20 der 22 Schüsse auf sein Tor.

Rangers gleichen aus

Eng bleibt es auch im Derby zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers. Durch einen 3:1-Auswärtssieg beim Nachbarn in New York glichen die Devils ebenfalls zum 2:2 aus.

Toronto siegt nach 1:4

Unterdessen sind die Toronto Maple Leafs und die Vegas Golden Knights nur noch einen Schritt von der nächsten Runde entfernt. Toronto gewann bei Tampa Bay Lightning trotz 1:4-Rückstand 5:4 nach Verlängerung. Auston Matthews mit einem Doppelschlag (50.,53.) und Morgan Rielly (57.) brachten die Maple Leafs mit einem starken Schlussspurt in die Overtime, dort sorgte Alexander Kerfoot (65.) für Jubel bei den Kanadiern. Die führen in der Serie damit ebenso 3:1 wie die Golden Knights aus Las Vegas nach ihrem 4:2-Erfolg bei den Winnipeg Jets.