Eberl zur Trainersuche: "Wir haben noch mit keinem gesprochen"

Der neue Bayern-Sportvorstand Max Eberl (50) hat dementiert, dass es bereits Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten gegeben hat. Eine Prioritätenliste gibt es aber.

Erst seit gut einer Woche ist Max Eberl (50) Sportvorstand des FC Bayern - doch die Aufgaben gehen ihm nicht aus. Ganz oben auf der Liste: ein neuer Trainer für die kommende Saison. Konkrete Gespräche habe es aber noch nicht gegeben. "Nein, wir haben noch mit keinem gesprochen", verriet Eberl in einem Sky-Interview vor dem Bundesligaspiel gegen Mainz 05 am Samstag. Damit dementierte er unter anderem Berichte über eine Kontaktaufnahme mit Leverkusens Trainer Xabi Alonso.

Eberl hatte zu seiner Zeit in Mönchengladbach Kontakt zum spanischen Coach gehabt, ihn letztlich aber nicht verpflichtet. Stuttgarts Sebastian Hoeneß, ein weiterer, zuletzt häufig gespielter Name, verlängerte am Freitag seinen Vertrag bei den Schwaben. "Wir haben uns erstmal an uns selbst orientiert und geschaut", sagte Eberl zum Prozess der Trainerfindung, "und dann werden irgendwann natürlich Gespräche beginnen". Bislang sei das aber nicht passiert - weder mit Xabi Alonso, noch mit einem anderen Kandidaten.

Eberls Urteil: "Es ist keine einfache Sache"

Eberl schilderte im Interview auch Hindernisse auf dem Weg zu einem neuen Trainer ab dem Sommer. So sei auch Respekt gegenüber den Klubs gefragt, bei denen mögliche Kandidaten noch unter Vertrag stehen. "Wir wissen ja, dass der ein oder andere Kandidat bei uns auch einen anderen Verein hat", erklärte Eberl. So steht Xabi Alonso in Leverkusen etwa noch bis Juni 2026 unter Vertrag. Man müsse zunächst herausfinden, "wer der richtige" Trainer sei. "Dann müssen wir schauen, was das kosten kann und ob wir uns das leisten können." Sein Urteil zur Trainerfindung deshalb: "Es ist keine einfache Sache."

Allerdings, das bestätigte Eberl, gebe es eine Prioritätenliste. Welche Namen darauf auftauchen, verriet Eberl nicht, kündigte aber an: "Die wollen wir jetzt abarbeiten." Zwar wolle er gerne zeitnah eine Lösung für die Nachfolge von Thomas Tuchel präsentieren, "aber es muss auch passen, es wird keinen Schnellschuss geben". Es seien viele Facetten zu beachten - unter anderem eine mögliche Ablöse, die bei einem Kandidaten mit laufendem Vertrag fällig werden würde.