Eberl: "Wir setzen keinem Spieler das Messer auf die Brust"

Bleibt Matthias Ginter in Gladbach? Oder verlässt der Nationalspieler die Borussia im Sommer? Am Donnerstag sprach Sportdirektor Max Eberl über das Vertragsangebot an den 27-Jährigen und eine mögliche Deadline.

Die Zuschauer kehren in die Stadien zurück, die Vereine erzielen über Ticketverkäufe wieder Einnahmen, der finanzielle Handlungsspielraum vergrößert sich dadurch - auch das sei laut Eberl ein entscheidender Grund dafür, warum man Ginter inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorlegen konnte. "Jetzt konnten wir ein Angebot machen in einer Größenordnung, die einem deutschen Nationalspieler gerecht wird. Und jetzt wartet man ab, was passiert", sagte Borussias Sportdirektor bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Zu einer Tendenz, wie Ginters Entscheidung ausfallen könnte, äußerte sich Eberl nicht. Doch mit einer raschen Entscheidung rechnet er offenbar nicht. "Ich denke, dass es noch mehrere Gespräche geben wird", kündigte der VfL-Manager an. Ginter hatte am Montag im "kicker meets DAZN"-Podcast gesagt, die Lage sei gerade "wahnsinnig verzwickt" und erklärt: "Jetzt etwas vorauszusehen ist schwierig. Es ist vieles offen."

Ginter ist nicht der einzige Leistungsträger, dessen Vertrag im Sommer 2022 endet. Bei Denis Zakaria unter anderem läuft der Kontrakt nach der Saison ebenso aus, auch den Mittelfeldspieler will Eberl darüber hinaus unbedingt halten.

Eine Deadline in Sachen Entscheidung wird Eberl den beiden Profis nicht setzen. Das bekräftigte er am Donnerstag. "Ich will das nicht. Das haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben noch nie einem Spieler das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt: Bis dann musst du dich entscheiden, sonst geht gar nichts." Eberl will "übers Miteinander" einen Weg finden, "kommunikativ und kooperativ".

Bensebaini vor dem Comeback

Im Auswärtsspiel bei der Berliner Hertha am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) werden Ginter und Zakaria wieder in der Startelf stehen und versuchen dabei mitzuhelfen, dass die kleine Erfolgsserie mit sieben Punkten aus drei Spielen ausgebaut wird.

Vor dem Comeback steht Ramy Bensebaini, der nach überstandener Fußverletzung in den Kader zurückkehrt. Für Marcus Thuram, der nach einem Innenbandriss wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, reicht es noch nicht bis zum Berlin-Spiel. Auch Christoph Kramer (Zerrung) fällt weiter aus, vermutlich sogar bis zur nächsten Länderspielpause. Gute Nachricht indes von Stefan Lainer (Knöchelbruch): Der Österreicher soll in der nächsten Woche erste Schritte im Mannschaftstraining unternehmen.