Eberl: "Wenn wir Spieler abgeben, dann im kleinen Rahmen"

Abpfiff in Marienfeld. Das Trainingslager der Borussia ist beendet. Bevor der VfL-Tross am frühen Nachmittag Richtung Mönchengladbach aufbrach, stellte sich Max Eberl in einer Medienrunde noch den wichtigsten Fragen, vor allem rund um das Thema Transfers. Der Sportdirektor sprach über…

… die Eindrücke des Trainingslagers: "Die erste Etappe der Vorbereitung ist abgeschlossen. Bis die restlichen Nationalspieler nächste Woche dazustoßen, konnten sich in der ersten Vorbereitungsphase viele Nachwuchsspieler zeigen. Joe Scally hat dabei unter Beweis gestellt, dass er mit seinen erst 18,5 Jahren schon einen Schritt weiter ist als andere. Von den Einheiten her hat Adi Hütter sehr intensiv trainieren lassen und damit begonnen, seine Ideen zu implementieren. Der Wermutstropfen sind die Verletzungen von Lars Stindl und Ramy Bensebaini, die im Laufe des Trainingslagers hinzukamen."

… die Verletztensituation: "Wir sind natürlich nicht glücklich darüber. Zumindest bei Lars und Ramy hoffen wir, dass sie zum Auftakt der Pflichtspiele wieder zurück sind. Bei Manu Koné müssen wir abwarten. Ein Risiko gehen wir bei den Spielern mit Sicherheit nicht ein."

"Alles gerade etwas zäh und träge"

… mögliche Kaderveränderungen: "Wir befinden uns weiter in einer Wenn-dann-Situation. Insgesamt ist es relativ ruhig, auch wenn zurzeit viel spekuliert wird: Auf der einen Seite hätten uns schon extrem viele Spieler verlassen und auf der anderen Seite werden auch entsprechend viele Namen gehandelt, die deshalb als Alternative zu uns stoßen werden. Ich verstehe diese ganzen Spekulationen. Aber ich muss meinen Job machen, und da ist alles gerade etwas zäh und träge. Deshalb: Es gibt keinen neuen Stand. Auch ich warte, bis sich etwas tut."

… die Dimension des Umbruchs: "Es ist keinesfalls so, dass wir sechs, sieben Spieler verlieren oder auch vier. Es können ein, zwei, drei Transfers passieren. Für diese Fälle versuchen wir uns vorzubereiten, aber da gibt es unfassbar viele Konstellationen. Wie wären, wir sind auch vorbereitet. Aber nochmal: Wenn wir Spieler abgeben, dann im kleinen Rahmen. Und wenn nicht, haben wir auch wieder einen starken Kader zur Verfügung. Wir müssen gute Entscheidungen treffen - für unseren sportlichen Erfolg, aber immer auch unter Berücksichtigung der Corona-Zeit."

Vergleich mit Leverkusen

… die Schwierigkeiten auf dem Markt: "Es gibt Tage, da ist man vier Schritte weiter. Und an anderen Tagen geht es wieder sechs Schritte zurück. Das ist momentan ein Schneckenrennen. Es gibt Vereine, die Interesse an unseren Spielern haben, genauso bereiten wir Themen vor, wenn uns jemand verlassen sollte. Auf den Transfermarkt haben weiter die Engländer den größten Einfluss, aber die Klubs dort transferieren zurzeit sehr viel intern, innerhalb Englands. Wir werden irgendwann sicherlich auch tätig werden. Aber wenn ich das Beispiel Leverkusen nehme - ein Verein, mit dem wir oft auf Augenhöhe gesehen werden: Bayer hat in der Corona-Zeit gerade 20, 25 Millionen Euro - ich weiß es nicht - für einen Top-Mann ausgegeben. Das können wir nicht."

… die Situation um Denis Zakaria: "Es ist hinreichend bekannt, dass die Verträge von Denis Zakaria und Matthias Ginter 2022 auslaufen. Bei Denis haben wir seit Oktober versucht, mit ihm zu verlängern. Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt. Warten wir ab, was passiert."

"Kein böses Blut" mit Ginter

… die Situation um Matthias Ginter: "Auch wenn Matze sich äußert, dass es nie ein Angebot gab: Natürlich bin ich mit seinem Management im Austausch. Da gibt es auch gar kein böses Blut. Mit Matze würden wir gerne verlängern, aber vielleicht haben wir auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um einem Spieler wie ihm gerecht zu werden. Auch darüber wurde schon gesprochen. Matze kommt jetzt erst einmal aus dem Urlaub zurück. Dann wird man sich in Ruhe zusammensetzen und ausloten, was man tun kann, wir als Verein und er als Spieler. Anschließend schauen wir, wie es weitergeht."

… die Eindrücke von Adi Hütter: "Man erkennt seine Gelassenheit, seine Souveränität und erlebt auch seine Direktheit. Adi ist sehr klar in dem, was er möchte. Man spürt, dass er über eine riesengroße Erfahrung verfügt. Das macht sich bemerkbar in dieser für einen Trainer schwierigen Zeit mit dem Fehlen eines Teils des Kaders, den Verletzungen und der Situation auf dem Transfermarkt. Mir macht es unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Man kann sehr gut mit ihm reden, diskutieren - und man sieht auf dem Platz, was er haben möchte. Das kann er den Spielern richtig gut vermitteln."

