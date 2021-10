Eberl über Zakaria-Verlängerung: "Fühle mich nicht chancenlos"

Bei den jüngsten Siegen gegen Borussia Dortmund (1:0) und am Samstag beim VfL Wolfsburg (3:1) gehörten Denis Zakaria und Matthias Ginter wieder zu den wichtigsten Säulen der Borussen-Elf. Am Sonntag sprach Max Eberl über die Pläne mit den beiden Leistungsträgern, deren Verträge am Saisonende auslaufen.

Gladbach will ihn halten: Denis Zakaria. imago images/Revierfoto