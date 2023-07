Eberl über Gvardiol-Verhandlungen: "Es gibt nicht ansatzweise eine Einigung"

In der Causa Josko Gvardiol (21) hat Leipzigs Sportdirektor Max Eberl eine zuvor kolportierte Einigung dementiert. Mit Manchester City liege man noch "sehr weit auseinander".

Aus dem Trainingslager von RB Leipzig in Bruneck/Südtirol berichtet Andreas Hunzinger

Max Eberl hat bisher einen intensiven Transfersommer hinter sich. 16 Zu- und Abgänge hat der Geschäftsführer Sport von RB Leipzig abgewickelt, um das Team des Pokalsiegers nach den Abgängen der Eckpfeiler Christopher Nkunku (FC Chelsea), Konrad Laimer (FC Bayern München) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) neu aufzustellen. Transfer Nummer 17 wird dagegen noch eine Weile dauern, wenn er überhaupt zustande kommt.

Entgegen am Mittwochabend aufgetauchter Meldungen, wonach Manchester City und RB Leipzig Einigkeit über den Wechsel von Josko Gvardiol zu den "Citizens" erzielt habe, sind sich Leipzig und Manchester noch nicht einig. "Es gibt keine Einigung, nicht ansatzweise eine Einigung", sagte Eberl am Freitagvormittag im Rahmen einer Medienrunde im Teamhotel von RB in Bruneck, "es ist so, dass Manchester City verbrieft hat, dass sie ihn gerne haben möchten. Es ist so, dass Josko angedeutet hat, dass er sich das sehr gut vorstellen kann." Mehr aber auch noch nicht. Vielmehr liegen beide Parteien laut des 49-Jährigen noch "sehr weit auseinander".

Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den kroatischen Innenverteidiger, der im Sommer 2021 nach Leipzig gekommen war. Der 21-Jährige, dessen Vertrag bei RB - inklusive Ausstiegsklausel 2024 - bis 2027 läuft, hat nach Angaben von Eberl anders als kolportiert auch noch keinen Teil eines Medizinchecks absolviert.

"Es wurde eh sehr viel geschrieben und die letzten Informationen über Josko haben uns doch alle sehr überrascht", sagt Eberl, "aber wie man sieht: Josko ist hier - also entspricht es nicht der Wahrheit. Er hat keinen Medizincheck gemacht - nicht, dass wir wissen. Und ich glaube nicht, dass er es hinter unserem Rücken gemacht hat, weil er einfach ein Vollprofi ist."

Bei RB hegt man derweil große Hoffnungen, dass Gvardiol auch in der kommenden Saison das Trikot der Sachsen trägt. Nachdem der Transfer von Szoboszlai zum FC Liverpool doch recht unerwartet kam und 70 Millionen Euro in die Kassen spült, ist RB laut Eberl nicht in der Verlegenheit, noch weitere Transfereinnahmen generieren zu müssen.

Sollte Gvardiol bleiben, werden die Leipziger keine weiteren Akteure mehr verpflichten. Eberl sagt: "Dann sind wir sehr gut aufgestellt. Die Hoffnung, dass Josko bleibt, ist definitiv da. Dafür kämpfen wir. Wir sind offen. Wir sind keiner, der irgendwas blockiert oder verbarrikadiert. Aber wir haben auch unsere Vorstellungen. Die wollen wir umgesetzt wissen. Und wenn die nicht umgesetzt werden, wird Josko bei uns bleiben, und wir haben einen sehr guten Kader."

Mit Gvardiol, Willi Orban, Mohamed Simakan, Lukas Klostermann, Neuzugang El Cahadaille Bitshiabu, Benjamin Henrichs und David Raum würde Leipzig in der Abwehr dann über sieben Profis für vier Positionen verfügen. Nach Ansicht der Verantwortlichen genug.