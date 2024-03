Eberl: Tuchel bleibt auch bei möglichem CL-Aus Bayern-Coach

Dass die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern München und Thomas Tuchel am Saisonende enden wird, steht schon seit einiger Zeit fest. Doch was passiert, wenn die Reise der Bayern in der Champions League frühzeitig endet? Selbst bei einem Scheitern im Achtelfinale ist eine vorzeitige Trennung ausgeschlossen. "Ja, momentan gibt es keine andere Meinung", sagte der neue FCB-Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff des Rückspiels gegen Lazio Rom bei Prime Video.