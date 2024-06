Eberl: "Stanisic wird bei uns eine wichtige Rolle spielen"

Josip Stanisic soll aus Leverkusen zum FC Bayern zurückkehren. Auch bei den Leihspielern Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner gibt es einen Plan, wie es mit ihnen weitergeht, ebenso beim lange verletzten Talent Tarek Buchmann.

Josip Stanisic, zuletzt in Leverkusen, ist beim FC Bayern fest eingeplant. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Mit Rückkehrer Stanisic, mit Noussair Mazraoui, Sacha Boey und Joshua Kimmich hat der FC Bayern aktuell ein Überangebot an Rechtsverteidigern. Ein Problem, das sich im Laufe der langen Transferperiode bis Ende August lösen dürfte. Stanisic jedenfalls ist fest eingeplant, zumal er auch in der Innenverteidigung oder links hinten aushelfen könnte. "Er wird bei uns eine wichtige Rolle spielen", sagt Sportvorstand Max Eberl und lässt keinen Zweifel daran, dass er und die anderen Verantwortlichen auf dem Mann aus dem eigenen Nachwuchs bauen. Davon abgesehen dürften die Münchner kaum gewillt sein, Stanisic ausgerechnet an den Konkurrenten aus Leverkusen für kleines Geld zu verkaufen. Damit würden sie sich wie im vergangenen Sommer sprichwörtlich ins eigene Knie schießen.

Zumindest vorerst zurückkehren wird Arijon Ibrahimovic, der zuletzt an den italienischen Erstligaabsteiger Frosinone verliehen war. Der 18-jährige Offensivspieler kam dort in 16 Partien meist als Joker zum Zug, erzielte einen Treffer, spielte im Saisonfinale aber praktisch keine Rolle mehr. Für den FC Bayern bestritt er bislang ein Bundesligaspiel, nun darf er sich in der Vorbereitung beim neuen Trainer Vincent Kompany zeigen.

Großes Interesse an Wanner

Bei Paul Wanner dagegen deutet alles auf eine weitere Leihe hin, dieses Mal auf einem höheren Niveau als zuletzt bei der SV Elversberg, wo sich der 18-jährige in der 2. Liga durchgebissen hat. Eine Entwicklung, die Bayerns Bossen gefällt. Wie berichtet, zeigen die PSV Eindhoven, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen Interesse an dem Mittelfeldspieler, dem mittelfristig der Durchbruch beim FC Bayern zugetraut wird.

Abwarten heißt es bei Tarek Buchmann, der seit dem vergangenen Sommer dem Profikader angehört, aber die komplette Saison verletzt ausgefallen war. Immer wieder warfen schwere Muskelverletzungen den Innenverteidiger zurück. Nun wollen die sportlich Verantwortlichen beim FCB sehen, ob er eine komplette Vorbereitung verletzungsfrei absolvieren kann und anschließend voll spielfähig ist. Gut möglich, dass der 19-Jährige dann zwecks Spielpraxis ebenfalls verliehen wird.