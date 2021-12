Eberl offen: Wie es bei Ginter und Zakaria genau ablief

Noch vor dem Jahreswechsel hat Borussia Mönchengladbach in Sachen Matthias Ginter und Denis Zakaria Klarheit. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl (48) begrüßt das.

Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden wurden zwei Personalien geklärt, die die Borussia lange beschäftigt hatten. Sowohl Innenverteidiger Matthias Ginter als auch Mittelfeld-Antreiber Denis Zakaria werden den Verein verlassen. Spätestens im Sommer, und dann ablösefrei.

"Diese Hinhalte-Taktik wollte ich nicht weiter ertragen", stellt Eberl nun im "Sky"-Interview klar: "Wir haben eine komplizierte Rückrunde vor der Brust. Alle anderen Gedanken, die eine Rolle spielen könnten, wollten wir zur Seite geschoben haben."

Wir gehen eben kein Risiko, keine waghalsigen Schritte. Max Eberl

Anschließend ging der Macher bei der Borussia in Bezug auf die Abgänge ins Detail. "Zum einen haben wir Matthias Ginter vor der Winterpause über die Agentur ausrichten lassen, dass wir denken, dass es besser ist, oder entschieden haben, dass es besser ist, im Sommer getrennte Wege zu gehen", so Eberl. Die Gladbacher seien "nicht in der Lage, diese Angebote mitzugehen, die andere Vereine anbieten". Inter Mailand soll um die Dienste von Ginter buhlen.

Geisterspiele verschlimmern die Situation

"Wir in Deutschland leben die Corona-Krise sehr vernünftig", erklärt Eberl und fügt an: "Wir gehen eben kein Risiko, keine waghalsigen Schritte." Auch Gladbach versuche, die Kosten "im Rahmen" zu halten. Eine Rolle spielen dabei die Geisterspiele, die seit 28. Dezember per Beschluss zurückkehrten. Mit Blick auf die Heimspiele gegen Leverkusen (15. Januar) und Union (22. Januar) seien das nochmal "zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro, die uns in der Kasse fehlen".

Da sei es für Eberl "nur vernünftig und nur logisch, dass wir so agieren, dass der Verein auch morgen, übermorgen und in fünf Jahren noch existiert". Bei Ginter "konnte und wollte" die Borussia nicht, so Eberl. "Bei Zakaria war es so, dass er uns gesagt hat, dass er das Vertragsangebot nicht annehmen wird", führt Gladbachs Sportdirektor aus: "Auch auf den Grund hin, dass wir Entscheidungen haben wollten und diese Entscheidungen sind auf dem Tisch. Das ist auch gut so."

Bei Zakaria gehe es ausdrücklich nicht nur ums Geld, sondern auch um sportliche Perspektiven. Zakaria habe den Verein bereits im vergangenen Sommer verlassen wollen. Weil ein Transfer nicht zustande kam, bot die Borussia dem Schweizer eine erneute Vertragsverlängerung an. Zakaria schlug aus.

Eberl: "Wir fallen nicht in Schockstarre"

"Wir fallen nicht in Schockstarre und deswegen wird es den Verein auch nicht aus dem Fundament hauen", gibt sich Eberl kämpferisch: "Sondern wir haben jetzt Klarheit und mit der Klarheit können wir arbeiten." Einen Abgang von Ginter oder Zakaria im Winter wollte Eberl nicht ausschließen.

Wir haben jetzt Entscheidungen, was das Budget für die neue Saison angeht, was wir frei haben und was noch zur Verfügung steht. Max Eberl

"Wenn es für irgendeinen Spieler bei uns ein herausragendes Angebot gibt, dann müssen wir uns hinsetzen und entscheiden. Aber der Januar-Markt ist nicht gerade der ergiebigste", weiß Eberl: "Der Sommer war schon sehr kompliziert und der Januar ist nicht gerade besser."

Für Neuzugänge benötige die Borussia erst Transfer-Einnahmen. "Wir haben jetzt Entscheidungen, was das Budget für die neue Saison angeht, was wir frei haben und was noch zur Verfügung steht", erläutert Eberl. "Wir haben Ideen im Kopf, die hatten wir im Sommer auch schon. Und jetzt muss man schauen, was dann tatsächlich in der Kasse ist, um dann auch was ausgeben zu können."