Eberl muss XXL-Umbruch bewältigen - und bleibt sich treu

Als sich vor sechs Wochen einige Leipziger Fans in den sozialen Medien sorgten, dass der RB-Kader im Sommer auseinanderbrechen könnte, entgegnete Sport-Geschäftsführer Max Eberl im Gespräch mit dem kicker voller Überzeugung: "Hier fliegt nichts auseinander."

Eben dieser Eindruck entsteht aber nach dem nun feststehenden Abgang von Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool. Der ungarische Mittelfeldspieler ist nach Christopher Nkunku und Konrad Laimer der dritte Leistungsträger, den RB in diesem Sommer verliert. Und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis in Josko Gvardiol die vierte Stammkraft das Weite sucht, in diesem Fall zu Manchester City.

Für Eberl bedeutet dies, dass er in diesem Transferfenster einen XXL-Umbruch zu bewältigen hat. Dass die Situation erst entstehen konnte, ist dem im Dezember angetretenen neuen Chefplaner nicht anzulasten, sie basiert auf Entscheidungen des langjährigen Geschäftsführers Oliver Mintzlaff.

Mintzlaffs Wille, Werk und Verantwortung

Es war Mintzlaffs Wille, mit Laimer in ein letztes Vertragsjahr zu gehen und den ablösefreien Wechsel zum FC Bayern in Kauf zu nehmen. Es war auch Mintzlaffs Werk, mit Top-Scorer Nkunku schon im vergangenen Sommer den 60-Millionen-Deal mit dem FC Chelsea einzufädeln. Und es lag auch in Mintzlaffs Verantwortung, in Szoboszlais Vertrag jene 70-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel zu verankern, die Liverpool nun nutzte.

Jede dieser Entscheidungen des einstigen RB-Vorstandsvorsitzenden, der im November in die Geschäftsführung von Red Bull aufstieg und weiter dem RB-Aufsichtsrat vorsteht, war für sich sportlich und wirtschaftlich nachvollziehbar. In der Summe aber bedeuten sie, dass RB nun auf einen Schlag einen riesigen Qualitätsverlust erleidet. Dass Eberl einem weiteren Ausverkauf entgegentritt, indem er Gvardiols Wechsel zu Pep Guardiola stoppt, ist nicht anzunehmen. Es wäre aus wirtschaftlicher Sicht auch höchst unvernünftig, sollte der Champions-League-Sieger die von RB avisierte 100-Millionen-Euro-Schallmauer für den kroatischen Verteidiger durchbrechen.

Dass RB diese Abgänge auf Anhieb kompensieren wird, darf niemand erwarten. Gvardiol kam mit 19, Laimer und Szoboszlai mit 20, Nkunku mit 21. Sie starteten als hoffnungsvolle Youngster und wurden erst über die Jahre zu jenen Leistungsträgern, als die sie nun gen Europas Top-Klubs weiterziehen.

Was nachkommt, sind wieder verheißungsvolle Talente

Breits erprobtes Talent: RB-Manager Max Eberl und Christoph Baumgartner. IMAGO/motivio

An ihre Stelle treten unter anderem die Salzburg-Verpflichtungen Nicolas Seiwald (22) und Benjamin Sesko (20), der aus Hoffenheim geholte Christoph Baumgartner (23) und der am Freitag vom FC Liverpool ausgeliehene Fabio Carvalho (20). Auch die weiteren Wunschspieler wie der belgische Stürmer Lois Openda (23), der niederländische Nationalverteidiger Lutsharel Geertruida (22) oder Frankreichs Abwehrtalent Castello Lukeba (20) sind junge Profis, die ihre sportliche Zukunft noch vor sich haben.

RB bleibt sich auch unter Eberl treu, statt nach teuren und betagten Alternativen lieber nach jungen und entwicklungsfähigen Hoffnungsträgern zu suchen. Das erschwert zwar den schnellen Erfolg, hat sich auf lange Sicht aber bislang stets ausgezeichnet.