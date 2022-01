Eberl lobt Bayerns "großes Fairplay" - und hofft auf einen Energieschub

Auch Max Eberl war nach Gladbachs Sieg in München glücklich. Der Manager wollte es aber explizit nicht übertreiben - und machte den Bayern ein großes Lob.

Hatte am Freitagabend natürlich gute Laune: Gladbachs Manager Max Eberl. Getty Images

War Gladbachs 2:1-Sieg bei Bayern nun verdient oder nicht? In der Frage, bei deren Antwort Gladbach-Coach Adi Hütter und Bayerns Thomas Müller verschiedene Meinungen hatten, fällte Max Eberl ein diplomatisches Urteil. "Wir haben uns den Sieg heute ein Stück weit verdient, ob er dann ganz verdient ist, kann man dahingestellt lassen", sagte der Manager bei Sat.1. "Wir haben sehr, sehr viel investiert, haben versucht, Bayern hoch zu pressen."

So fuhren sie drei wichtige Punkte ein in einem Spiel, das die Bayern wegen etlicher Ausfälle gerne verschoben hätten. "Großes Fairplay von Bayern, dass sie zwar mal nachgefragt haben, das Spiel zu verlegen, aber dann gespielt und alles getan haben, dass sie einen schlagkräftigen Kader haben. Dementsprechend habe ich großen Respekt davor, dass sie das Spiel durchgezogen haben", lobte Eberl den Kontrahenten, schob aber ehrlich hinterher: "Natürlich fällt mir das jetzt leichter, weil wir gewonnen haben."

Eberl: "Das muss uns Energie geben"

Es war bereits der zweite Sieg in Folge gegen die Bayern und der vierte in der Bundesliga in der Allianz-Arena - das war noch keinem Team bisher gelungen. Nach nur einem Punkt aus fünf Spielen und teilweise herben Niederlagen vor Weihnachten war es für die Gladbacher ein Befreiungsschlag und der perfekte Rückrundenauftakt. "Das muss uns Energie geben und Vertrauen, das wir ein Stück weit verloren haben", hofft Eberl.

Die Borussia war zuletzt der Abstiegszone sehr nahegekommen - und will sie jetzt schnellstmöglich wieder weit hinter sich lassen. "Man kann sich auch Psyche zurückerarbeiten, das haben wir heute getan, im ersten Step", sagte Eberl, blieb aber betont auf dem Teppich: "Ich bin keiner, der jetzt in den Himmel steigt. Ja, wir haben einen wichtigen Sieg eingefahren, aber es geht weiter." Am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Bayer Leverkusen.