Eberl: "Ich fühle mich nicht als Gesicht von RB Leipzig"

Max Eberl will bei RB Leipzig nicht als "Big Boss" auftreten. Im kicker-Interview (Montagausgabe) spricht der neue Sport-Geschäftsführer über seine neue Lust, Titel-Ziele - und seine früheren Aussagen über RB.

Seit 1. Dezember ist Max Eberl neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Zehn Monate, nachdem er bei einer denkwürdigen Pressekonferenz seinen Ausstieg bei Borussia Mönchengladbach aufgrund eines Burnouts erklärt hatte, geht es dem 49-Jährigen wieder gut. "Diese Monate seit Januar 2022 waren für mich Balsam, Energiequelle, Reflektion", sagt Eberl im kicker-Interview (Montagausgabe), "und ich bin froh, dass ich deswegen jetzt wieder hier sitze voller Energie und Lust."

Eberl rechtfertigt Aussagen: "Das war kein unfassbar großer Sinneswandel"

Dass er in Mönchengladbach von den Fans ob seines Wechsels nach Leipzig angefeindet wurde und den Klub "durch die Hintertür" verlassen musste, schmerzt den neuen starken Mann bei RB noch. Doch Eberl geht seinen neuen Job voller Überzeugung an.

"Ich erfahre jetzt im Alltag ganz andere Abläufe und Strukturen, als ich sie bisher kannte. Ich war 23 Jahre bei einem Arbeitgeber, bei dem ich alles mit begleiten und mit aufbauen durfte. Jetzt komme ich in ein anderes Haus und lerne gerade kennen, was dort in den letzten Jahren in einer wirklich großartigen Weise aufgebaut wurde", sagt Eberl, betont aber auch: "Ich bin keine One-Man-Show, sondern war immer Teamplayer. (...) Ich bin keiner, der nach Macht strebt und fühle mich auch nicht als Sprachrohr oder Gesicht von RB Leipzig. (...) Es steht mir gar nicht zu, als Big Boss oder Gesicht des Vereins aufzutreten."

Dass er sich einst als Mönchengladbacher Sportdirektor gegenüber dem Verein kritisch geäußert hatte, bei dem er nun angeheuert hat, versteht Eberl nicht als Widerspruch. "Natürlich hatte ich damals auch polemisch agiert, weil ich mit meinem Verein nicht die Möglichkeiten hatte wie Leipzig, und dass ich damals mit meinem Klub gegen die anderen gefightet habe, mag mir zugestanden werden", stellt Eberl klar, "ich habe übrigens auch immer wieder anerkennend über RB gesprochen und betont, dass man in Leipzig nicht nur Geld hat, sondern damit auch Großartiges leistet. Insofern war es kein unfassbar großer Sinneswandel."

In Leipzig will Eberl den Standard halten, mit seinem neuen Klub aber auch Pokale gewinnen. "Natürlich komme ich zu RB, um Titel zu holen. Dafür stehe ich jeden Tag auf", betont der neue Geschäftsführer Sport.

