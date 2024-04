Eberl: "Ich bin gespannt, wann Markus Lanz endlich einsteigt"

Nach Frankfurt ist vor Madrid, und vor Madrid ist während der Trainer-Suche. Max Eberl über das schwierige Unterfangen beim FC Bayern.

Das Spiel hatten alle Beteiligten gestern schnell abgehakt. "Gewinnen ist die schönste Vorbereitung", sagte zum Beispiel Max Eberl und richtete den Fokus damit selbst gleich auf Real Madrid. Denn so nett das 2:1 gegen Frankfurt auch war, es verkam dann doch recht schnell zur Randnotiz. Immerhin die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison steht nun auch offiziell fest.

Eine "ausgelassene Stimmung" spürte Thomas Tuchel bei seiner Mannschaft in der Kabine. Es lief Musik, gelacht wurde viel. "Das darf so sein", fand der Trainer. "Das muss auch so sein."

Ausgelassen war schließlich auch Uli Hoeneß aufgetreten, am Vortag bei einem Podiumsgespräch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung - und hatte dafür bereits vor dem Spiel gegen Frankfurt einen entsprechend deutlichen Konter des Trainers erfahren. "Es sind zwei Männer, die in ihrem Leben Großartiges geleistet haben", meinte Eberl nach dem vierten Pflichtspielsieg in Folge. "Da braucht man nichts machen. Das sind zwei Männer, die werden sich zusammenraufen und dann alles fokussieren." Die Mannschaft, fand Eberl zumindest, habe gezeigt, "dass es sie nicht beeinflusst".

Ebenso wenig wie die nach wie vor ausstehende Trainer-Entscheidung für die kommende Saison. Ralf Rangnick, aktuell noch bei der österreichischen Nationalmannschaft tätig, soll es werden, noch warten die Bayern jedoch auf das Ja-Wort des langjährigen RB-Verantwortlichen. "Es wird sehr, sehr viel geschrieben, sehr viel spekuliert", weiß Eberl und bestätigte indirekt Verhandlungen mit Rangnick. "Für mich ist es momentan die Frage der Nation. Wer und wann wird es endlich sein? Christoph (Freund, d. Red.) und ich machen das bei allem, was um uns herum ist, ganz in Ruhe. Und wenn es etwas zu vermelden gibt, vermelden wir es."

Eberl: "Es ist intensiv"

Angekommen im etwas anders tickenden Kosmos FC Bayern ist Eberl inzwischen jedenfalls. "Es ist intensiv", sagte er am Samstag. "Es ist ein Verein, der lebt, der scheinbar die ganze Nation interessiert. Deswegen fühlt es sich so an, dass alle zwei Stunden über diese Trainersuche geredet, gesprochen wird, kommentiert wird, diskutiert wird. Ich bin gespannt, wann Markus Lanz endlich einsteigt in diese ganze Thematik. Also das ist das, was Bayern München ist, aber das zeigt eben, was für ein großer Verein das ist. Deswegen bin ich da jetzt nicht so überrascht."