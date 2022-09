Eberl hatte Leipzig schon abgesagt - Mintzlaff kündigt weitere Gespräche an

"In den nächsten Tagen" will RB Leipzig mit Borussia Mönchengladbach über eine Verpflichtung von Max Eberl weiterverhandeln. Dabei hatte dieser im Mai noch abgesagt.

RB Leipzig würde Max Eberl gerne als Sportdirektor verpflichten, Eberl gerne als neuer Sportdirektor nach Leipzig wechseln. Was weiterhin fehlt, ist eine Einigung mit dessen bisherigem Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach über eine Ablösesumme.

"Jetzt sind wir an einem Punkt, dass wir wollen, dass Max möchte, und ich in den nächsten Tagen die Gespräche mit Herrn Schippers aus Gladbach führe", kündigte Leipzigs Klubchef Oliver Mintzlaff am Sonntag bei "Bild TV" an. "Dann gucken wir, ob wir zusammenkommen." Wenn nicht, "müssen wir sicherlich nach einer anderen Alternative Ausschau halten". Ein erster Austausch zwischen den Klubs war ohne Ergebnis geblieben.

"Tür war nicht einmal einen Spalt offen"

Dabei hatte Eberl, der im Januar wegen Erschöpfungssymptomen als Gladbacher Sportdirektor zurückgetreten war, den Leipzigern nach deren DFB-Pokaltriumph Ende Mai noch abgesagt, wie Mintzlaff verriet: "Dennoch habe ich nicht locker gelassen, wohlwissend, dass die Tür nicht einmal einen Spalt offen war. Ich bin ein Stück weit hartnäckig geblieben, und der Spalt ging irgendwann immer mehr auf, so dass ich mehr Gas gegeben habe."

Nun hängt Eberls Engagement in Leipzig, wo er wie in Gladbach wieder auf Trainer Marco Rose treffen würde, an den Verhandlungen mit der Borussia. Diese hatte seinen Vertrag im Dezember 2020 bis 2026 verlängert.