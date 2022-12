Eberl: "Gvardiol, Angebot, direkt Spam"

Max Eberl will den Kampf um Konrad Laimer noch nicht aufgeben. Mit Angeboten für Josko Gvardiol hat Leipzigs neuer Geschäftsführer indes einen nicht ganz ernst gemeinten Umgang gefunden.

Inzwischen wäre es eine Überraschung, wenn Konrad Laimer im kommenden Sommer nicht zum FC Bayern wechseln würde. Die Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister und dem Mittelfeldspieler von RB Leipzig, der schon im Sommer ein heißes Thema in München war und dessen Vertrag nun ausläuft, sind bereits fortgeschritten. Laut Statuten darf ein Transfer aber erst ab Januar offiziell werden.

Trotz allem geben die Leipziger den Kampf um Laimer offenbar noch nicht auf. "Conny ist ein großartiger Spieler mit einer großartigen Entwicklung", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Max Eberl am Montag in der "ServusTV"-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7". "Wir versuchen, ihn in Leipzig zu halten. Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag. Es werden schwierige Gespräche."

Bei den Bayern ist Laimer flexibel eingeplant

Laimer gilt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und ist beim Bundesliga-Spitzenreiter als flexible Verstärkung eingeplant: Er kann als Sechser und Achter agieren, die Verantwortlichen trauen ihm aber auch die Rolle als Rechtsverteidiger zu.

Während die Leipziger bei Laimer von dessen Entscheidung abhängig sind ("Ich bin ein offener Typ, der zusieht, dass er seine Komfortzone auch mal verlässt"), haben sie bei einem anderen Profi aktuell das Heft des Handelns in der Hand: Innenverteidiger Josko Gvardiol gehörte zu den positiven Überraschungen der WM und hat gewiss Begehrlichkeiten geweckt.

Auf die Frage nach bereits eingegangenen Mail-Anfragen für den 20-jährigen Kroaten antwortete Eberl am Montag scherzhaft: "Die sind alle im Spam-Ordner. Gvardiol, Angebot, direkt Spam. Also habe ich keine bekommen bisher."

Gvardiols Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. "Ich freue mich, dass ich jetzt mit solchen Jungs zusammenarbeiten darf, und möchte das länger als ein halbes Jahr machen", sagte Eberl. "Dementsprechend hoffe ich und gehe davon aus, dass er lange bei uns spielen wird."