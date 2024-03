Eberl erwartet Entscheidung von Davies

Der Vertrag von Alphonso Davies läuft 2025 aus, die Bayern haben dem Kanadier ein Angebot zur Verlängerung unterbreitet - und erwarten nun baldige Antwort, wie Sportvorstand Max Eberl gegenüber "Sky" sagte. "Wir denken, dass wir ein sehr faires und korrektes Angebot abgegeben haben. Dass man irgendwann im Leben mal Ja oder Nein sagen muss, das ist so", sagte der 50-Jährige und betonte: "Ich kann nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten und sagen, dass die Entscheidung irgendwann vom Himmel fällt. Entscheidungen müssen kommen, von allen Seiten." Zuvor hatte Davies' Berater Nick Huoseh die geforderte Entscheidung in der "Bild" als "unfair" bezeichnet. "Wir sollen die Entscheidung treffen - ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht?"