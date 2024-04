Eberl: "Das sollte uns jetzt nicht mehr passieren"

Nach London ist vor Köln. Der FC Bayern steht wieder mal vor einem Spagat - und einer Reifeprüfung.

Aus London berichten Frank Linkesch und Mario Krischel

Etwas irritiert schien Max Eberl am Dienstagabend zu sein, für einen kurzen Moment sogar geschockt. Was er denn wohl vorsingen würde auf seinem ersten Bankett als neuer Sportvorstand des FC Bayern, wurde der Niederbayer gefragt und zuckte. Bis er realisierte, dass es sich natürlich um einen Scherz gehandelt hatte. Immerhin, und das ist eine der Erkenntnisse des ersten Arsenal-Spiels: Eberl konnte wieder lachen.

Viele Falten der Verzweiflung hatten sich noch am Samstag, nach dem peinlichen 2:3 in Heidenheim, auf der Stirn des 50-Jährigen breitgemacht. Nach nur wenigen Wochen im Amt schien Eberl schon an Grenzen zu stoßen bei diesem grenzenlos kuriosen FC Bayern. Nun darf auch er doch wieder auf ein halbwegs versöhnliches Ende einer unversöhnlichen Saison hoffen.

"Wir haben sehr erwachsen gespielt", fand Eberl und rückte damit seine Kritik der fehlenden "Mannhaftigkeit" in Heidenheim gerade. "Für mich ist es einfach schön, dass wir als Truppe jetzt in dieser echt nicht leichten Zeit, seit Samstag bis heute, doch eine Reaktion gezeigt haben. Das ist das, was man ein Stück weit von uns erwartet hat, das hat die Mannschaft mit dem Trainerstab zusammen gezeigt, und das ist ein richtig guter Schritt."

Nur steht im Kalender inzwischen April und nicht September, "ein Schritt" reicht in dieser Phase der Saison nicht mehr aus, um am Ende Zählbares herauszuholen. Die Frage ist also: Können die Bayern ihre Ausgangslage am Mittwoch vergolden? Und, ebenfalls alles andere als unwesentlich: Straffen sie sich für einen gewöhnlichen Samstagnachmittag gegen eine Kölner Mannschaft, die ums Überleben kämpft?

"Das ist jetzt der nächste Schritt", sagt Eberl und schaut nur auf Köln. "Das ist der nächste Schritt!" Zu oft haben die Bayern in dieser Saison vielversprechenden und richtig guten Darbietungen fragwürdige Auftritte folgen lassen. Man nehme nur das 0:2 gegen Dortmund nach zwei souveränen Bundesliga-Siegen gegen Mainz und Darmstadt mit 13 erzielten Toren. "Das haben wir in der Saison schon sehr, sehr häufig gehabt", weiß Eberl. "Wir haben Hochs gehabt, wir haben Tiefs gehabt. Das war eine Wellenbewegung durch die ganze Saison. Das sollte uns jetzt am Ende der Saison nicht mehr passieren. Deswegen wollen wir zu Hause gegen Köln gewinnen, um dann mit diesem Vertrauen auch am Mittwoch das Rückspiel gegen Arsenal zu spielen."

Klar ist auch, dass die Bayern am Samstag nicht nur einen etwas weniger guten Kontrahenten erwarten werden, sondern auch ein ganz anderes Spiel. In London zogen sie ihre Stärke aus Aggressivität und schnellem Umschalten. Gegen Köln werden sie den Ball haben und Lösungen finden müssen. Auch daran hat es oft gehapert.