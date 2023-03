Eberl contra Fan-Anfeindungen: "Das ist einfach eine Lüge"

Gladbachs Gastspiel in Leipzig war zugleich ein Wiedersehen von Max Eberl und den Borussia-Fans, die ihn über Jahre hinweg die Treue gehalten hatten. Inzwischen hat sich aus Liebe Hass entwickelt, der seine unschöne Fratze zeigte. Am Sonntag äußerte sich der 49-Jährige zu den Anfeindungen.

Sportlich war das Spiel am Ende eine klare Sache, Leipzig fertigte die Borussia 3:0 ab - sicherlich eine kleine Genugtuung für Eberl, der sich während des Spiels so einiges gefallen hatte lassen müssen. "Das trifft mich als Menschen. Ja, das tut schon weh", verriet Eberl am Sonntag im "Doppelpass" auf "Sport1" und bezog sich damit auf den Hass, der ihm von Teilen der Borussia-Fans entgegengeschlagen war - bereits im Hinspiel hatte es schlimme Verfehlungen aus dem Gladbacher Fan-Lager gegeben. Nun wieder.

Während eines TV-Interviews waren in Richtung Eberl klar beleidigende Schmähgesänge zu höre. Im Verlauf des Spiels wurden dann Plakate gezeigt, die Eberl diskreditieren, ihn der Lüge bezichtigten und auch beleidigten.

Das ging auch nicht an Eberl vorbei, der sich schon am Samstag bei "Sky" wehrte und klare Worte im Hinblick auf Aktionen der Fohlen-Anhänger fand: "Das passiert von Menschen, die andere ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Städte laufen und Feuer zünden. Da braucht es keine weiteren Kommentare dazu."

Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers rechtfertigte indes das Verhalten. "Fußballfans sind emotional und verletzte Gefühle führen zu Äußerungen, die auch mal etwas derber ausfallen", sagte der 55-Jährige der "'Rheinischen Post" und führte weiter aus: "Wir haben im Vorfeld des Spiels dazu aufgefordert, die Wortwahl zu mäßigen, und das ist unserer Meinung nach auch gehört worden. Gladbach-Fans zu verunglimpfen, wird dieser riesigen, gewachsenen Anhängerschaft nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung und absolut fehl am Platze."

Eberl rechtfertigt sich erneut

Eines der weniger schlimmen Plakate, die in Leipzig gezeigt wurden. IMAGO/Christian Schroedter

Eberl verwies am Sonntag darauf, dass er nicht alle Gladbacher Fans gemeint habe, sondern nur die Teile der Szene, die über die Strenge geschlagen habe. Es war nicht das erste Mal, dass sich der Manager öffentlich wehrte. Bereits nach seinem bekanntgewordenen Wechsel zu RB hatte sich Eberl klar geäußert und damals auch Kritik am Klub Borussia Mönchengladbach geübt.

Nun rechtfertigte er sich erneut. Vor allem die Vorwürfe, die ihm Schauspielerei unterstellen, seien "absurd", polterte Eberl: "Das ist einfach eine Lüge. Ich war krank. Ich habe nicht aufhören wollen, ich musste aufhören. Das ist ein Riesenunterschied - das wird völlig negiert", betonte Eberl nun.

Antwort auf eine Frage bleibt vage

Teile der Gladbacher Fan-Szene werfen ihm vor, dass seine Burn-out-Diagnose, wegen der er einst sein Amt als Sportdirektor in Gladbach niedergelegt hatte, eine "erfundenen Erkrankung" gewesen sei, "die ihm dann zufällig und passenderweise den Weg nach Leipzig" geebnet habe. In diesem Zusammenhang wurde Eberl auch als "Charakterschwein" bezeichnet, das "auf die böse Seite des Fußballs" gewechselt sei.

Auf eine Frage antwortete Eberl allerdings nicht gerade konkret - und zwar auf die Frage, warum er nach seiner Genesung nicht an seinen alten Posten in Gladbach zurückgekehrt sei. Dazu sei es nicht gekommen, weil "einfach zu viel passiert" sei.