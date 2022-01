Eberl äußert sich über mögliche Finanzspritzen

Das Finanzmodell bei Borussia Mönchengladbach könnte sich in naher Zukunft ändern. Sportdirektor Max Eberl schließt dies nicht kategorisch aus.

Die Corona-Pandemie beschäftigt die Welt weiter. Überall sind die Klubs betroffen. So auch Bundesligist Gladbach - ebenfalls in finanzieller Hinsicht.

Es ist für uns alle schwierig, dass es so rapide abgerissen ist und auch weiter abreißt. Max Eberl über die Finanzsituation der Bundesligisten wegen Corona

"Es ist für uns alle schwierig, dass es so rapide abgerissen ist und auch weiter abreißt", äußerte sich der Fohlen-Sportdirektor Eberl im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern daher. Jüngst musste die Elf vom Niederrhein auch aufgrund der angespannten Finanzsituation hinnehmen, dass die Leistungsträger Matthias Ginter und Denis Zakaria nicht gehalten werden können.

"18 Millionen weniger Einnahmen"

Bei den Spielern sei laut Eberl oft "schon Verständnis, ein Gespür", für die kritische Lage dagewesen, zu Vertragsverlängerung gereicht hatte es aber nicht. Insgesamt hat Gladbach neben den erneut bevorstehenden Geisterspielen auch aufgrund des neuen Fernsehvertrags "18 Millionen weniger Einnahmen", stellte Eberl klar. Und: "Keiner kann aktuell sagen, in welche Richtung es geht."

Der 48-Jährige schließt daher nichts mehr aus. Auch nicht die Hilfe von Investoren bei Gladbach. Eberl meinte dazu: "Man muss sich immer Gedanken machen, auch wenn man die Konkurrenten in der Liga sieht." Als Verein müsse man dennoch "für sich strategische Entscheidungen fällen". Nichtsdestotrotz könne es durchaus sein, "dass mehr Vereine kreativere Wege wählen, sich dementsprechend aufzustellen" - eben auch seine Fohlen.

"Sehr komplizierte" Lage könnte zu Umdenken führen

Denn die aktuelle Zeit "ist sehr kompliziert". Gladbachs Führungsetage werde sich seine "Gedanken machen müssen, wie man da weitergeht, auch in der Konkurrenzsituation". Wenngleich Eberl nicht befürwortet, dass einige Vereine auf der Welt "noch genauso wie vor Corona agieren", was für einige Spieler eben "schwierig nachzuvollziehen" sei, wenn es um Vertragsverhandlungen geht.

Sollte sich Gladbach nicht von Investoren helfen lassen, könne es am Ende sein, "dass es ein Ziel ist, in der Bundesliga eine Rolle zu spielen" - aber eben nicht im Kampf um die internationalen Plätze teilzunehmen, äußerte sich Eberl. Es gelte abzuwägen, was der Klub wolle. Weiter nur ausgeben, was eingenommen wird, oder den Europokal möglicherweise mit Finanzspritzen als realistisches Ziel im Auge zu behalten.