Ebenbauer über mögliches Aus für Punkteteilung: "Aus meiner Sicht sollte man das nicht ändern"

Nach Ablauf des aktuellen TV-Vertrags könnte es ab der Saison 2026/27 zu Änderungen im Ligasystem der österreichischen Bundesliga kommen. Eine Abschaffung der immer wieder kritisierten Punkteteilung würde Vorstand Christian Ebenbauer aber nicht gutheißen.

Bis inklusive des Frühjahrs 2026 wird es aufgrund des aktuellen laufenden TV-Vertrages zu keiner Reform in der österreichischen Bundesliga kommen. Ab der Saison 2026/27 könnte sich allerdings einiges ändern, sollten die Vereine auf der Klubkonferenz ihre Vorschläge einbringen und diese dann in der Hauptversammlung beschlossen werden. Unter den heißesten Themen befindet sich darunter die bei vielen unbeliebte Punkteteilung nach den ersten 22 Runden, die in der Qualifikationsgruppe den Abstiegskampf künstlich verschärft und schon von einigen Cheftrainern öffentlich angezweifelt wurde. Nun äußerte sich auch Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zu diesen Gedankenspielen und hat zu diesem Thema eine ganz eindeutige Meinung.

"Aus meiner Sicht sollte man das nicht ändern und so beibehalten, weil es einfach Klarheit schafft. Es geht um das, was schon im direkten Duell passiert ist und da wird gewertet. Ich muss aus Sicht der Bundesliga-Geschäftsstelle und im Sinne der Zentralvermarktung sagen, dass ich die Punkteteilung gut finde und für den Spannungscharakter einfach wesentlich ist", erklärt Ebenbauer im "Sky Sport Austria Podcast "DAB|Der Audiobeweis". Zwar kann man laut Ebenbauer darüber diskutieren, ob "dieser Spannungscharakter immer im Gegensatz zur sportlichen Fairness steht", allerdings wurde diese Entscheidung bei der letzten Liga-Reform von allen auch so mitgetragen: "Ich finde, es ist vorher vereinbart und damit weiß jeder, dass es auch fair ist. Es ist aus meiner Sicht so, dass es definitiv die kritischste Entscheidung wird."

Hoffen auf weitere Steigerung der Zuschauerzahlen

Auf der kommenden Klubkonferenz wird dieses Thema definitiv behandelt werden, ehe dann in der Hauptversammlung eine Entscheidung diesbezüglich getroffen wird. "Alles, was geändert wird, muss mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen werden", betont Ebenbauer, laut dem es drei mögliche Szenarien gibt: "Am Tisch liegt die Punktehalbierung beizubehalten, die Punktehalbierung zu streichen und die Punktehalbierung nur in der Qualifikationsgruppe zu streichen. Da geht es dann darum, was die zwölf Klubs beschließen und was dann ab der Saison 2026/27 gelten soll."

Bis dahin soll auch weiter an der Infrastruktur der Bundesliga-Stadien gearbeitet werden, die laut Ebenbauer ein essentieller Teils des Oberhaus-Fußballs sind: "Die Infrastruktur ist und bleibt für mich ein Schlüssel zum Erfolg. Man will schnell aus dem Stadion kommen, man will dort was zum Trinken oder zum Essen haben. Man möchte einfach das ganze Angebot. Das wesentliche ist, dass das Spiel am Platz ein gutes ist." Dass die Profiklubs hier schon viel Arbeit geleistet haben, freut den Bundesliga-Vorstand, der hofft, dass die Zuschauerzahlen weiter zunehmen: "Die Hoffnung ist natürlich, dass wir es jetzt mit der Meistergruppe schaffen, zumindest unter die Top-Drei der All-Time-Highs kommen. Das wir zumindest an die Saisonen 2007/08 und 2008/09, die ja die zwei Spitzensaisonen waren mit der Heim-Euro, anschließen. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir sehr zufrieden sind, dass sich das vor allem nach Corona so entwickelt hat. Hoffentlich geht die Kurve noch weiter nach oben."

Ebenbauer erklärt Rapid-Strafe

Auch zu den gegen SK Rapid ausgesprochen Strafen wegen des Eklats nach dem Wiener Derby äußerte sich Ebenbauer und untermauerte dabei noch einmal den Grundsatz der Bundesliga: "Wir stehen für Toleranz, Integration, Offenheit. Jeder und jede, unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung ist willkommen und soll Freude am Fußball haben. Insofern ist es dann in weiterer Folge dazu gekommen, dass ein Verfahren einzuleiten ist. Aufgrund dieser Vorfälle, oder aufgrund dieser Videos, die vorgelegen sind. Das Verfahren ist dann abgeführt worden und die Urteile sind in erster Instanz ausgesprochen worden."

Dabei erklärte er auch die teils langen Sperren der Grün-Weißen Profis: "Von den Regelungen her ist das Mindestmaß tatsächlich fünf Pflichtspiele. Das ist auch kein 'kann' oder 'soll', sondern das ist mit mindestens fünf Pflichtspielen zu bestrafen. Das kann aber eben unter Berücksichtigung von mildernden Umständen dann eben bedingt nachgesehen werden. Das liegt im Ermessen des Gremiums und der entscheidenden Personen. Bei Paragraph 111a, der bei Niklas Hedl und Maximilian Hofmann zur Anwendung gekommen ist, sind es mindestens zwei Pflichtspiele."

Laut Ebenbauer seien die Auswirkungen dieses Entscheids mit Blick auf die sportlichen Belange "enorm" und hofft nun auf eine baldige Klärung der Situation: "Jetzt haben wir den Fall, dass wir die 22. Runde haben. Wir stehen gerade noch vor einer Auslosung für den Finaldurchgang. Jetzt muss man sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat, wenn es dann im Finaldurchgang bei den Top-Sechs darum geht, wer gegen Rapid spielt und die Spieler noch gesperrt sind. Da ist es aus unserer Sicht immer wichtig, dass man versucht, den Sachverhalt schnellstmöglich klarzumachen."