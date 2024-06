Eben noch im Urlaub, jetzt Torschütze bei der Heim-EM

Emre Can war bereits im Urlaub, als ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann drei Tage vor dem Auftakt gegen Schottland zurückbeorderte. Mit seinem Tor zum 5:1-Endstand im Eröffnungsspiel entschädigte sich der BVB-Kapitän dafür selbst - und konnte sich anschließend ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Aus dem Urlaub in den EM-Kader, von der Bank zum Torschützen: Emre Can (li.) IMAGO/Sven Simon

Das Kapitel Nationalmannschaft, es schien für Emre Can unter Julian Nagelsmann bereits beschlossen. Kein einziges Mal hatte ihn der Bundestrainer seit seinem Amtsantritt im vergangenen September berufen. Das bis zur Heim-EM letzte Spiel absolvierte der Abräumer und Kapitän von Borussia Dortmund noch unter Interimscoach Rudi Völler beim 2:1-Sieg über Frankreich in ebenjenem September. Entsprechend gering war die Überraschung, als Can im EM-Aufgebot von Nagelsmann fehlte.

Pavlovic musste die EM absagen

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2), bei dem Can eine gute Leistung zeigte, verabschiedete sich der 30-Jährige also in den Urlaub. Das Smartphone aber nahm er mit - zum Glück, wie sich am Mittwoch herausstellte. Denn da war klar, dass für den nominierten Aleksandar Pavlovic das Turnier keine Option ist. Eine Erkrankung verhinderte die erste EM-Teilnahme des Youngsters. Nagelsmann nominierte Can nach - und setzte ihn im Eröffnungsspiel gegen Schottland gleich ein: In der 80. Minute kam der Dortmunder für Toni Kroos ins Spiel - und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem überlegten Schuss aus rund 18 Metern ins rechte Eck zum 5:1-Endstand.

"Ein geiles Gefühl und eine verrückte Story", sagte Can mit einem leicht ungläubigen Schmunzeln im Gesicht später bei MagentaTV und äußerte dabei auch Dankbarkeit für Nagelsmann, den er in der Vergangenheit auch schon mal kritisiert hatte. Doch das ist vergessen - und spielt weder für Can noch für den Bundestrainer weiter eine Rolle. Dem großen Ziel - dem Sieg bei der Heim-EM - wird alles untergeordnet. Notfalls auch der längst gebuchte und bereits angetretene Urlaub.

Can: "Müssen auf dem Gaspedal bleiben"

Der erste Schritt dorthin ist getan. "Jetzt müssen wir auf dem Gaspedal bleiben", forderte Can nach seinem zweiten Tor im 44. Länderspiel. Mit seinem gelungenen Jokerauftritt konnte sich der Sechser jedenfalls für weitere Einsätze empfehlen. Zumal Robert Andrich, der etatmäßige Sechser, gegen die Schotten eine frühe Gelbe Karte sah. Für den Leverkusener kam zur Pause zwar Pascal Groß ins Spiel und nicht Can. Gegen Mannschaften, die vom deutschen Team mehr Defensivarbeit fordern als die diesmal überforderten Schotten, könnte sich die Wechsel-Reihenfolge allerdings ändern. Vielleicht bereits am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn.