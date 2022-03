EAs Fußballspiel wird niemals gemeinnützig sein!

Die neue Bundesregierung will es tun (schon wieder), Kölns Oberbürgermeisterin Reker will es tun, und die meisten Vereine in Deutschland auch: eSport soll gemeinnützig werden, oder zumindest Steuererleichterungen bekommen. Ein problembehafteter Plan, kommentiert kicker eSport-Redakteur Holm Kräusche.

Wo liegt denn die Gemeinnützigkeit bei einem 70-Euro-Spiel? NurPhoto via Getty Images

Ist es berechtigt, dass Kölns Oberbürgermeisterin Reker in einem Gastbeitrag bei uns Gemeinnützigkeit für den eSport fordert? Ein Thema, dass auch die kicker eSport-Redaktion seit Jahren beschäftigt.

Diverse Gründe und Argumente sprechen dafür und dagegen. Ein interessantes hat die OB aufgeworfen: Ohne Gemeinnützigkeit könnte überhaupt keine Vereinslandschaft in Deutschland entstehen. Da ist was dran. Denn nur wo Geld ist, kann etwas werden. Aber soll der deutsche Staat das Geld bereitstellen? Da sind wir doch gleich wieder bei der Systemdiskussion: sozialer Staat oder Marktwirtschaft und Kapitalismus?

Zu dem Aspekt hat Christian Stöcker beim "SPIEGEL" eine spannende Kolumne über die "perversen Olympischen Spiele" geschrieben. Hauptaussage: Profi kann im Sport nur werden, wessen Disziplin genug Aufmerksamkeit erzeugt, sodass andere Leute damit Dinge verkaufen können.

Wo landet das Geld?

Schwenk zurück zum eSport: Wir berichten jedes Jahr über neues Wachstum, mehr Sponsorengelder, größere Umsätze, mehr Gewinn für Spieleentwickler, mehr verkaufte T-Shirts für Teams. Mit der Aufmerksamkeit im eSport lassen sich also ganz hervorragend Dinge verkaufen. Und damit Profi-Verträge ermöglichen.

Doch wo landet das viele Werbegeld? Im traditionellen Sport wohl am ehesten beim Verband, beim Verein, beim Sportler. Im eSport landet ein großer Teil beim Spieleentwickler, denn der richtet in der Regel auch die Ligen aus.

Beispiele dafür gibt es genug: Riots LEC, Nintendos neue Pokémon UNITE-Series, die Global Series von EA. Für die Spieler gibt es letztlich Preisgeld, das in Deutschland von Profis übrigens versteuert werden muss, manchmal auch Spielerverträge. In der LEC werden die Mannschaften immerhin am Gewinn der Liga beteiligt, aber die Verträge macht immer noch Riot.

An der Global Series ist nichts gemeinnütziges dran, das ist eigennützig. EA veranstaltet die Turnierserie nicht (nur) des sportlichen Gedankens wegen

Schon vor drei Jahren habe ich darüber geschrieben, dass die Ablehnung des DOSB kein Wunder ist. Der Olympische Sportbund wollte eSport nicht als Sport anerkennen. Ein Hauptgrund: die Kommerzialität. In League of Leagends und FIFA gibt es keine Verbände, die Ligen ausrichten. Es ist Tencent, denen LoL, Dota, Fortnite und neuerdings auch der Pokémon-eSport gehört, teilweise oder ganz.

Da hinein soll der Staat Geld pumpen? In diesen riesigen Markt? Schwer vorzustellen. Gleichzeitig haben wir hier ein Henne-Ei-Problem. Nur wenn es Vereinsstrukturen gäbe, die gefördert wären, könnte vielleicht etwas Unabhängiges entstehen. Ein Verband, der EA Paroli bietet. Aber ich will ehrlich sein: Wie wahrscheinlich ist es, dass EA/Tencent/Valve so etwas zulassen? Sehr unwahrscheinlich.

Gleiches Recht für den eSport!

Das eSport eine sportliche Leistung darstellt, darüber muss man 2022 eigentlich nicht mehr debattieren. Das ist kalter Kaffee. Wissenschaft, Politik, Sachverständige, Medien, alle wissen es längst besser als der DOSB. Aber Steuervorteile für Vereine, die mit ihren Geldern dann FUT-Packs kaufen? Mit dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit zu generieren, um dann wiederum Geld von Sponsoren zu bekommen, die Dinge verkaufen wollen?

Das kann man legitimieren mit dem Argument: Aber die anderen dürfen's doch auch. Das stimmt. Unter dem Aspekt brauchen wir Gemeinnützigkeit sofort. Vielleicht ist der eSport auch nur eine reinere Form der heutigen Sport-Maschinerie:

Hier weiß jeder, wer was will: EA nämlich will Geld verdienen, mit Sponsoren und verkauften Packs. Dafür müssen jeweils viele Menschen erreicht werden. Für erstere, um Dinge anzupreisen.

Für die Packs muss die Zielgruppe sehen, wie hervorragend es sich mit den seltenen Promo-Karten spielt und wie großartig es ist, mit einem richtig guten (und teuren) Team bei der WM anzutreten. Ich meine: Deswegen richtet EA eine Global Series aus. Da ist nichts gemeinnützig dran, das ist eigennützig. Dasselbe gilt in großen Teilen für die Olympischen Spiele, aber das will man noch nicht wahrhaben.

Wer Kids von der Straße holt braucht Unterstützung! Aber...

Der kleinen Verein, der Werte vermittelt und Kids von der Straße holt, für den wären Fördergeld und Steuervergünstigungen richtig. Das erklären auch die Befürworter immer wieder.

Allen Forderern sollte aber immer klar sein: Es gibt kaum bis keine Wege zu kontrollieren, dass steuererleichtertes Vereinsgeld nicht letztlich einen weiteren Gewinnzuwachs für EA SPORTS und Co. bedeutet.

Es ist also richtig, mit Nachdruck die Gemeinnützigkeit zu fordern. Vereine müssen in der Lage sein, Spenden zu erleichtern, Steuern zu sparen und "für das Gemeinwohl nützlich und selbstlos" Strukturen für junge Menschen zu schaffen. Allerdings sind sie dann ab Tag eins jederzeit in der Verantwortung zu rechtfertigen, wie sie dafür sorgen, dass ihre Gelder nicht über Glückspiel-FUT-Packs auf EAs Konto landen.