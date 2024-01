Eagles scheitern krachend - Allen bereitet Duell mit Mahomes den Weg

Die Philadelphia Eagles haben den Abwärtstrend der vergangenen Wochen im Play-off-Duell bei den Tampa Bay Buccaneers nicht stoppen können. Nach dem klaren 9:32 ist die Saison für den NFC-Champion beendet. Auf die Buffalo Bills wartet mal wieder ein Duell mit Patrick Mahomes.

Schon im Endspurt der Regular Season hatte Philadelphia einen beispiellosen Kollaps hingelegt. Nach der deutlichen Niederlage im Topspiel gegen die San Francisco 49ers entgleiste dem Super-Bowl-Teilnehmer des Vorjahres die Spielzeit völlig. Nachdem sie mit zehn Siegen aus elf Spielen gestartet waren, verloren die Eagles fünf der letzten sechs. Auch bei bei den Tampa Bay Buccaneers, Gewinner der oft belächelten NFC South, konnten sie den Schalter nicht mehr umlegen. Die Saison endete mit einer krachenden 9:32-Pleite.

Nicht einmal der "Tush Push" funktioniert bei den Eagles

Während Bucs-Quarterback Baker Mayfield für 337 Yards und drei Touchdowns warf, ließ die starke Defense der Gastgeber die Eagles-Offense um Spielmacher Jalen Hurts, in der Receiver A.J. Brown wegen einer Knieverletzung fehlte, zu keinem Zeitpunkt in Gang kommen. Hurts, der sich am Wochenende zuvor den Mittelfinger der Wurfhand ausgekugelt hatte, brachte 25 von 35 Pässe für 250 Yards und einen Touchdown an. Symptomatisch: Nicht einmal das Markenzeichen der Eagles, der sogenannte "Tush Push" funktionierte vor knapp 64.000 Zuschauern.

Play-Offs in der NFL 49ers gegen Packers in der Nacht auf Sonntag

"Wir haben extrem hart gearbeitet, um die Chance zu bekommen, in den Play-offs zu sein. Wir wollten nur eine Gelegenheit", sagte Mayfield, der mit Touchdown-Pässen auf David Moore (44 Yards), Rookie Trey Palmer (56 Yards) und Chris Godwin (23 Yards) glänzte. Vor allem bei den ersten beiden Touchdowns profitierten die Receiver dabei aber auch von missglückten Tackle-Versuchen der an diesem Abend schwachen Eagles-Secondary. Ganz anders die starke Bucs-Defense, die für zwei Extrapunkte sorgte, als sie Hurts in der Eagles-Endzone für eine Safety zu Boden brachte.

Die Bucs sind am Divisonal-Wochenende bei den Detroit Lions erneut Außenseiter. Im Regular-Season-Duell mit dem NFC-North-Gewinner zogen sie klar den Kürzeren. Das galt allerdings auch schon für den ersten Vergleich mit den Eagles.

Schnee als Konfetti: Bills nehmen Steelers-Comeback den Wind aus den Segeln

Ebenfalls eine Runde weiter sind die Buffalo Bills, die sich im wegen eines Schnee- und Eissturms auf Montag verschobenen Heimspiels gegen die Pittsburgh Steelers mit 31:17 durchsetzten und somit den Weg für ein Duell mit den Kansas City Chiefs bereiteten. Der Schnee, der die Sitze im Highmark Stadium beim Einlass bedeckte, wurde von den Bills-Fans zum Konfetti umfunktioniert.

Für die Szene des Spiels sorgte Bills-Quarterback Josh Allen Mitte des zweiten Viertels. Nachdem er zuvor bereits Touchdown-Pässe auf seine Tight Ends Dawson Knox und Dalton Kincaid geworfen hatte, stellte Allen mit einem unnachahmlichen Lauf in die Endzone über 52 Yards (Franchise-Rekord) auf 21:0. Vorangegangen waren zwei teure Ballverluste der Steelers. Receiver George Pickens leistete sich einen Fumble, Quarterback Mason Rudolph leistete sich tief in der Endzone eine Interception.

Shakir bleibt irgendwie auf den Beinen

In der zweiten Halbzeit kam trotzdem noch einmal Spannung auf, als Calvin Austin per Touchdown zehn Minuten vor Schluss auf 17:24 verkürzte. Doch als sich Receiver Khalil Shakir nach Pass von Allen trotz Tackle irgendwie auf den Beinen hielt und zum 31:17 in die Endzone lief, war die Entscheidung gefallen. Dass Bills-Kicker Tyler Bass keinen guten Tag erwischte, bei einem Field-Goal-Versuch geblockt wurde und einen weiteren weit danebensetzte, fiel nicht ins Gewicht.

Nun warten auf die Bills einmal mehr die Chiefs. Zweimal zog Allen in den Play-offs in den vergangenen Jahren bereits auf dramatische Weise den Kürzeren - allerdings jeweils im Arrowhead Stadium. Das dritte Duell findet in Buffalo statt.