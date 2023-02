Eagles-Baustellen - und eine jahrelange Chiefs-Dynastie? Jetzt hören bei "Icing the kicker"

Der Super Bowl ist erst wenige Tage her - und schon dreht sich alles um die Zukunft, speziell bei den beiden Finalteams Eagles und Chiefs. Welche Baustellen Philadelphia und Kansas City angehen muss, analysiert die Crew von "Icing the kicker" in der neuen Ausgabe.

Nach dem hochspannenden Super Bowl ist vor der turbulenten Offseason voller Stühlerücken: In der neuen Folge "Icing the kicker" sind sich Host Kucze und kicker-Redakteur Grille einig, dass es auch ohne die große und noch rund 200 Tage entfernte Live-Action in der National Football League vorerst nicht langweilig wird.

Diese These untermauern die beiden mit einer Sendung, die sich nur um die Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs dreht. Anderen großen Fragen wie der Zukunft von Aaron Rodgers, der Zukunft von Derek Carr oder der Zukunft von Jimmy Garoppolo wird dann erst in der nächsten Episode am 2. März nachgegangen.

So müssen Philly als auch KC einiges abarbeiten, um gewappnet und erneut als Spitzenteam in die kommende Spielzeit zu gehen. Die Eagles etwa haben direkt nach dem verlorenen Endspiel sowohl Offensive Coordinator Shane Steichen (37, zu den Colts) als auch Defensive Coordinator Jonathan Gannon (40, zu den Cardinals) verloren und müssen sich um einige Free Agents kümmern.

#47: Hält die Dynastie der Chiefs noch jahrelang an? Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles hat gehalten, was er versprochen hat: Unterhaltung pur! Aber wie geht’s bei diesen zwei Teams nun weiter? Hält die Dynastie der Chiefs weiter an? Bleiben die Eagles Stammgast im Super Bowl oder folgt jetzt ein sportlicher Sturzflug? Darüber sprechen Kucze und Grille. Nur 48 Stunden nach Ende des Super Bowls haben die Eagles ihre beiden Koordinatoren verloren. Offensive Coordinator Shane Steichen wird neuer Head Coach der Indianapolis Colts. Defensive Coordinator Jonathan Gannon wird neuer Cheftrainer der Arizona Cardinals. Das ist hart. Und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kaderzusammenstellung. Welche Spieler wollen/können die Eagles in der Free Agency halten? Was machen sie im Draft? Dieselben Fragen müssen sich auch die Chiefs stellen. Auch ihnen droht der Verlust einiger Spieler. Bleiben sie trotzdem das Top-Team in der NFL? „Icing the kicker” gibt es ab sofort jetzt wieder zweiwöchentlich. Die nächste Folge erscheint am 2. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #46 Magic Mahomes! Alles zum Super Bowl in Arizona 13.02.2023 #45: Die entscheidenden Duelle im Super Bowl 09.02.2023 #44: Saisonrückblick mit den „Icing-Honors“ 05.02.2023 #43: Brady-Rücktritt! Super Bowl - Chiefs und Eagles unter der Lupe 02.02.2023 weitere Podcasts

Und die Chiefs? Das Team von Head-Coach-Mastermind Andy Reid hat ebenfalls auslaufende Verträge abzuhandeln und dafür wie auch Philadelphia wenig Cap Space übrig. Eventuell muss auch das Thema Wide Receiver noch stärker adressiert werden. Kucze und Grille, das Duo dieser Sendung, sind sich aber einig: Trotz großer Konkurrenz innerhalb der AFC (Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence) wird das seit Jahren äußerst erfolgreiche Kansas City der Gradmesser bleiben. Dafür erinnert die Mannschaft schon zu sehr an große Ären wie die Packers der 60er Jahre, die Steelers der 70er, die 49ers der 80er, die Cowboys der 90er sowie die Patriots der 00er und 10er.

"Icing" - jeden Donnerstag neu

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint mit Ende der Play-offs und dem Ausgang im Super Bowl wieder zweiwöchentlich, in den wöchentlichen Rhythmus wird dann wieder rund um den Beginn der 104. Regular Season im September zurückgekehrt. Die neue Ausgabe gibt es dabei stets donnerstags am Nachmittag - und damit als perfekter Service, um weiterhin in der NFL am Laufenden zu bleiben.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an info@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.