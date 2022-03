EA stoppt Verkauf von Spielen in Russland und Belarus

Nachdem russische Teams und Spieler aus FIFA 22 entfernt werden sollen, kündigt EA jetzt Maßnahmen für Russland und Belarus an.

EA SPORTS setzt ein weiteres Statement gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Nachdem der Publisher russische Teams und Spieler aus FIFA 22, FIFA Mobile und FIFA Online streichen wird, folgt nun auch der FUT-Modus. Spieler und Trikots, sowie Stadien-Items russischer Teams und der Nationalmannschaft können nicht mehr via Packs erhalten werden. Die Preisspannen wurden zudem festgelegt.

Man sei zutiefst erschüttert über den Krieg, "der sich im Augenblick in der Ukraine ausbreitet, und schließen uns nun dem Chor der vielen Stimmen auf der Welt an, die Frieden und ein Ende der Invasion fordern", stellt der Publisher auf der eigenen Website klar und kündigt obendrein Maßnahmen für den russischen Markt an.

Ein Verkaufsstopp soll unverzüglich in Kraft treten: "Nun haben wir die Entscheidung getroffen, den Verkauf unserer Spiele und Inhalte, einschließlich virtueller Währungsbundles, in Russland und Belarus einzustellen." Dies solle so bleiben, solange der Krieg andauere. "Aus diesem Grund werden unsere Spiele und Inhalte nicht länger in unserem russischen Store auf Origin oder der EA-App zum Verkauf stehen; dies bezieht auch In-Game-Stores mit ein."

Wird Gazprom vom Schalke-Trikot in FIFA 22 entfernt?

Die Lage wird von EA weiterhin beobachtet, nicht nur die Fußballsimulation ist ab sofort nicht mehr verfügbar, sondern auch die Eishockeyreihe NHL. Des Weiteren wird EA "auch andere Bereiche unserer Spiele im Blick" behalten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen und Änderungen planen.

Darunter könnte das Trikot des FC Schalke 04 fallen. Nachdem die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor Gazprom vorzeitig beendet wurde und der Verein jüngst Trikots ohne das Logo des Konzerns präsentierte, steht die Überarbeitung der FIFA-Trikots noch aus.

Die Entfernung der russischen Nationalmannschaft und Vereine lässt ebenfalls auf sich warten. Bereits am 3. März kündigte EA diesen Schritt an - umgesetzt wurde es aber noch nicht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.