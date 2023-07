EA SPORTS FC: Wird Openda zum Nkunku-Nachfolger?

RB Leipzig hat in diesem Sommer viele Leistungsträger verloren. Lois Openda könnte einen von ihnen ersetzen. Gelingt das auch in EA SPORTS FC?

38 Spiele, 21 Tore, vier Vorlagen. Was sich für Leipziger lesen könnte, wie die durchschnittliche Ausbeute ihres scheidenden Topstars Christopher Nkunku, ist stattdessen die Bilanz seines möglichen Nachfolgers: Lois Openda. Das Interesse der Roten Bullen am pfeilschnellen Belgier vom RC Lens ist bereits seit Wochen verbucht, die Nordfranzosen erweisen sich jedoch als harter Verhandlungspartner. Nachvollziehbar, bringt der 23-Jährige doch einige beeindruckende Qualitäten mit, von denen die Sachsen gerne profitieren würden - auch in EA SPORTS FC.

Highspeed-Belgier nicht aufzuhalten

An erster Stelle ist dabei sicherlich die enorme Geschwindigkeit zu nennen, mit der Openda immer wieder in die Tiefe startet und kaum noch einzuholen ist. In FIFA 23 bringt sein Gold-Item es bereits auf einen Tempowert von 93. Nicht einmal der herausragende Nkunku (88 Tempo) kann hier mithalten.

FIFA-Spielern wurde diese Stärke bereits in FIFA 22 deutlich. EA SPORTS spendierte dem damaligen Arnhem-Stürmer in Ultimate Team eine Foundations-Karte, die zahlreichen Abwehrreihen Sorgen bereitete. Gemeinsam mit Timo Werner (90 Tempo) könnte bei den Roten Bullen also eine echte Hochgeschwindigkeits-Offensive entstehen, welche die letzten Jahre vorzüglich in die Meta der Fußballsimulation passte. Mit André Silva, Yussuf Poulsen und dem neu verpflichteten Benjamin Sesko stünden zudem klassische Zielspieler als Gegenstück bereit.

Bestehender Nachholbedarf ist in Sicht

Allerdings ist Openda nicht bloß ein "One Trick Pony". Er ist spielstark und beweist immer wieder gute Übersicht, zudem agiert er im Dribbling ballsicher. Zumindest im echten Leben. An Nkunkus starke Werte in Sachen Passspiel (83) und Dribbling (88) reicht Openda (64 Passen, 74 Dribbling) ingame bei weitem noch nicht heran. Komplett identisch wird man ihn daher nicht einsetzen können. Und auch gegenüber Werner hat er in FIFA 23 in diesen Aspekten noch das Nachsehen. Allerdings könnte sich das in EA SPORTS FC ändern.

Schließlich überzeugte der mögliche Leipziger Neuzugang so sehr, dass EA SPORTS sein Gesamtrating über die Spieldauer von 73 auf 79 anhob. In Ultimate Team erhielt er außerdem drei Informs und wurde im März und April Spieler des Monats der Ligue 1. Eine weitere Steigerung ist daher nicht unwahrscheinlich.

Wo Openda klar die Nase vorn hat

Sollte sich Openda nochmals verbessern, würde dies einen weiteren Qualitätsunterschied gegenüber Werner und auch Nkunku vergrößern: Die physische Stärke. Denn trotz seiner Dynamik und Beweglichkeit (81) ist der Offensivspieler aus der Talentschmiede Standard Lüttichs alles andere als schmächtig. Seine Stärke von 78 erlaubt es ihm auch ingame, den Ball von dem ein oder anderen Gegenspieler abzuschirmen. Werner und Nkunku (beide 64 Stärke) sind im Zweikampf deutlich leichter vom Ball zu trennen.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Openda bereits jetzt über einen besseren Abschlusswert (80) verfügt als Werner (78), auch wenn Nkunku hier erneut deutlich enteilt (86). Andersrum im Kopfball: Die Kombination aus 92 Sprungkraft und 74 Kopfballpräzision deutet die Qualität in der Luft an, die der Belgier mitbringt. Und das, obwohl er mit 1,77 Meter nicht unbedingt Gardemaß hat. Gerade der Chelsea-Neuzugang kann hier nicht mithalten, Werner hat zumindest in der Sprungkraft klar das Nachsehen.

Bietet der "Belgische Mbappé" einen Mehrwert?

Insgesamt handelt es sich bei Openda also um einen pfeilschnellen, abschlussstarken Stürmer mit Durchsetzungskraft, der gerne auch auf die Flügel ausweicht, um Raum für seine gefährlichen Tiefenläufe zu finden. Wem das bekannt vorkommt, den dürfte es nicht überraschen, dass Openda in der FIFA-Szene den Spitznamen "Belgian Mbappé" verliehen bekommen hat. Immerhin ähnelt er dem französischen Superstar in Statur, Spielweise und Anlagen merklich.

Damit ist Openda kein Eins-zu-eins-Nachfolger für Nkunku, passt aber dennoch hervorragend in das schnelle Vertikalspiel der Leipziger, die immer wieder den Ball jagen und umgehend umschalten wollen. Gerade in den Steil-Klatsch-Abläufen, also dem Spiel in die Tiefe, ist der 23-Jährige mit seiner Geschwindigkeit und Treffsicherheit eine sinnvolle Ergänzung. Ob in Kombination mit Werner oder an dessen Stelle neben einem klassischen Neuner, könnte der "Belgische Mbappé" RB daher durchaus bereichern - auf dem echten wie auch dem virtuellen Rasen.