EA SPORTS FC: Wird Bellingham das fehlende Real-Puzzlestück?

Jude Bellingham soll kurz vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid stehen. Der Engländer könnte im FIFA-23-Nachfolger EA SPORTS FC folglich Weiß statt Schwarz-Gelb tragen - passt das virtuell zusammen?

Kann ein Verein, der in den vergangenen neun Jahren fünfmal die Champions League gewonnen hat, noch nach dem fehlenden Puzzlestück suchen? Real Madrid scheint genau dies zumindest mit Fokus auf die Zukunft zu tun. Die Königlichen sollen kurz vor der Verpflichtung des Dortmunders Jude Bellingham stehen - und damit auch kurz vor dem personellen Generationswechsel im Mittelfeld.

Casemiro hat Real im Sommer 2022 verlassen, Luka Modric und Toni Kroos befinden sich im fortgeschrittenen Fußballeralter. Mit Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga wurden bereits zwei hochtalentierte Mittelfeldspieler geholt. Bellingham könnte schon bald das zentrale Dreieck der Madrider Zukunft komplettieren. Der Engländer würde auch in EA SPORTS FC das Schwarz-Gelbe Trikot gegen Weiß tauschen.

Neues Dreieck mit Riesen-Potenzial

Der FIFA-23-Nachfolger, den EA SPORTS als erste große Fußballsimulation ohne die FIFA entwickelt, könnte um ein Highlight reicher werden. Doch wie gut passt Bellingham virtuell überhaupt zu Real Madrid? Im Karrieremodus könnte dessen Mittelfeld - um Franz Beckenbauer zu rezitieren - "auf Jahre hinaus unschlagbar" werden. Für diese Einschätzung genügt bereits ein Blick auf die Potenziale.

Bellingham kann in FIFA 23 von seinem ohnehin schon starken Startwert von 85 Punkten noch auf 91 steigen. Die beiden Franzosen Tchouameni und Camavinga besitzen jeweils ein Potenzial von 89. Downgrades sind in EA SPORTS FC für keinen der drei Spieler zu erwarten. Wer eine Karriere mit Real Madrid startet, müsste im Mittelfeld voraussichtlich für mindestens zehn Saisons maximal in die Breite investieren.

Bellingham könnte Schwächen kompensieren

Mit seiner Ausdauer (91), seinem Dribbling (86) und seinem Abschluss (77) könnte Bellingham im Karrieremodus von EA SPORTS FC kleinere Schwächen seiner möglichen künftigen Teamkollegen kompensieren. Auch Kurzpässe (86), lange Pässe (85), Reaktionen (85), Aggressivität (85) und Übersicht (84) zählen zu den Vorzügen des BVB-Profis, der virtuell ein hervorragendes Gesamtpaket abgibt.

Mit Federico Valverde, der ebenfalls 91 Punkte als Potenzial aufweist, weiß Real einen weiteren Profi im Kader, der im zentralen Mittelfeld agieren kann. Der Uruguayer hat in der Hinrunde allerdings auch auf dem rechten offensiven Flügel funktioniert - eine Option für EA SPORTS FC. Hinsichtlich des Karrieremodus wäre ein Madrid-Wechsel von Bellingham wohl für alle Fans ein attraktives Szenario.

Real als Nachteil für die Chemie?

Für den Ultimate-Team-Modus von EA SPORTS FC wünschen dem 19-Jährigen einige Spieler wohl einen anderen neuen Klub. Bellingham war zwischenzeitlich auch mit einem Transfer zum FC Liverpool oder Manchester City in Verbindung gebracht worden. Eine Rückkehr auf die Insel würde mit Chemie-Vorteilen in Ultimate Team einhergehen - vorausgesetzt EA SPORTS bleibt dem aktuellen System treu.

Denn als Engländer würde er bei den Reds, den Skyblues und in der Premier League allgemein natürlich auf einige Landsmänner treffen. Was ihn näher an die angestrebten drei Chemie-Punkte brächte. Bei Real Madrid hingegen steht derzeit kein Engländer unter Vertrag - doch nicht nur das: In der gesamten La Liga spielt aktuell kein englischer Fußballer. Die Verbindungen müssten folglich anderweitig hergestellt werden.

Rating-Upgrade sehr wahrscheinlich

Neue Kollegen auf Top-Niveau fände er bei den Königlichen mehrere: Mit Karim Benzema oder Vinicius Junior als TOTY- oder TOTS-Karten wären starke Chemie-Verknüpfungen möglich. Drei Punkte könnten sich die Ultimate-Team-Anhänger für Bellingham durch entweder vier Real-Profis - nicht etwa sieben, wie im Spiel angegeben - oder acht Engländer respektive La-Liga-Spieler sichern. Keine optimalen Voraussetzungen, aber sicherlich auch nicht katastrophal.

Bleibt die Frage nach dem Overall-Rating in Ultimate Team: In FIFA 23 ist seine Gold-Karte mit 84 Punkten bewertet, die sollte Bellingham in EA SPORTS FC steigern können. Nach einer weiteren starken Saison im Dress von Borussia Dortmund und einem Wechsel nach Madrid läge ein Upgrade auf 85, 86 oder gar 87 Zähler nahe. Bellingham und Real - das könnte nicht nur auf dem realen Rasen enorm spannend sein.