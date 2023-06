EA SPORTS FC: Passt Gündogan ins junge Barça-Mittelfeld?

Ilkay Gündogan soll beim FC Barcelona einen Zweijahresvertrag unterschrieben und den Medizincheck bestanden haben. Würde der deutsche Nationalspieler in EA SPORTS FC ins Mittelfeld der Katalanen passen?

Der Transfer Gündogans von Manchester City zum FC Barcelona soll laut "El Mundo Deportivo" fix sein. Der deutsche Nationalspieler habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben und den Medizincheck bestanden. Bei Barça würde Gündogan im Mittelfeld vor allem hochtalentierte Kollegen vorfinden. Kann die Mischung aus Jugend und dem 32-Jährigen auch in FIFA-23-Nachfolger EA SPORTS FC zur katalanischen Rückkehr an Europas Spitze führen?

Zweimal war Barcelona zuletzt in der Gruppenphase der Champions League gescheitert. 2023/24 peilt der spanische Meister ein besseres Abschneiden an. Gündogan könnte dabei helfen - auf dem realen wie virtuellen Rasen. Der frisch gebackene Königsklassen-Sieger wird vor allem den beiden Top-Talenten Pedri und Gavi an die Seite gestellt. Als direkter Ersatz für Vereinsikone Sergio Busquets, der die Blaugrana nach 18 Jahren verlässt, kann er aber wohl nicht fungieren.

Gündogan verschafft Gavi im Karrieremodus Zeit

Gündogan ist offensiver orientiert, was im Karrieremodus von FIFA 23 direkt ins Auge springt. Ballkontrolle (90), Kurzpässe (88), Ruhe (87) und Übersicht (86) zeichnen den Mittelfeldmann digital aus. Was dem DFB-Star an Geschwindigkeit (64) fehlt, könnten seine neuen Kollegen Pedri (79) und Gavi (76) kompensieren. Mit Frenkie de Jong wartet eine weitere zentrale Option, der Niederländer verfügt in FIFA 23 über eine Gesamtbewertung von satten 87 Punkten.

Da kann Gündogan nicht ganz mithalten, der frühere Dortmunder weist 85 Zähler auf. Angesichts seiner Triple-Saison mit City könnte er in EA SPORTS FC allerdings ein Upgrade erfahren. Wo der Routinier im traditionellen 4-3-3 von Barça eingeplant sein wird, ist noch schwer abzusehen. Ein echter Sechser ist Gündogan jedenfalls nicht. In Manchester bespielte er zumeist eine der beiden Achter-Positionen - für die aktuell bereits Pedri, Gavi und de Jong bereit stehen.

Im Karrieremodus von EA SPORTS FC wäre es eine Option, Gündogan zunächst noch Gavi vorzuziehen. Der 18-jährige Spanier verfügt in FIFA 23 über ein Overall-Rating von "nur" 80. Es ist davon auszugehen, dass er auch im Nachfolger-Titel noch nicht an Gündogan heranreichen wird. Dafür ist Gavi auf Dauer die bessere Alternative: Sein Potenzial beträgt derzeit schon 89 und könnte in EA SPORTS FC noch anwachsen - während der Deutsche im Spiel mittelfristig stagnieren wird.

Deutsches Real-Duo wird zur starken Chemie-Option

Für Ultimate Team würden durch einen Barcelona-Wechsel sowohl neue Chemie-Möglichkeiten erschlossen, als auch alte Optionen verfallen. Sollte das System in EA SPORTS FC unverändert bleiben, könnte Gündogan in La-Liga-dominierte Teams geholt werden. Mit Marc-André ter Stegen hätte er sogar einen Landsmann im Verein. Leistungsträger wie Robert Lewandowski, Pedri oder Raphinha könnten in TOTS-Versionen ebenfalls hervorragend zu Gündogan passen.

Beim Blick über den Barcelona-Tellerrand hinaus würden sich die Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid als FUT-Mitspieler anbieten. Für drei Chemie-Punkte bräuchte Gündogan in EA SPORTS FC vermutlich vier Teamkollegen oder acht deutsche Spieler-Objekte respektive La-Liga-Karten an seiner Seite. Angesichts der möglichen Rating-Upgrades für einige Barça-Profis nach starker Saison erscheint die Zusammenstellung durchaus erstrebenswert.

Besonders beliebt dürfte Gündogan in Ultimate Team von EA SPORTS FC aber nicht werden. Es mangelt dem Mittelfeldstrategen schlicht an Tempo - insofern ihm keine starken Spezialkarten aushelfen.

Im Karrieremodus wird Barcelona mit Gündogan eine interessante Alternative. Seine Erfahrung und Ruhe dürften dem ansonsten jungen Zentrum gut zu Gesicht stehen. Der 32-Jährige könnte vorerst Gavi ersetzen - ehe dieser sein enormes Potenzial weiter entfaltet.